Умер заслуженный артист России Александр Самойлов
Заслуженный артист России, актер Александр Самойлов скончался в возрасте 68 лет, сообщается на сайте МХАТ им. Горького.
«Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ – заслуженный артист России Александр Самойлов», — говорится в сообщении. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, уточнили в театре.
Александр Самойлов родился 29 октября 1952 г. в Кемерово. В 1977 г. окончил ГИТИС. Работал в театре им. Маяковского, Московском областном театре драмы, Московском областном театре им. А.Н. Островского, МХАТе им. М. Горького.
Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых фильмы «Романс о влюбленных», «Зимородок», «Высота 89», сериалы «На безымянной высоте», «Две судьбы» и другие.