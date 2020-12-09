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Умер заслуженный артист России Александр Самойлов

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Заслуженный артист России, актер Александр Самойлов скончался в возрасте 68 лет, сообщается на сайте МХАТ им. Горького. 

«Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ – заслуженный артист России Александр Самойлов», — говорится в сообщении. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, уточнили в театре.

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 г. в Кемерово. В 1977 г. окончил ГИТИС. Работал в театре им. Маяковского, Московском областном театре драмы, Московском областном театре им. А.Н. Островского, МХАТе им. М. Горького. 

Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых фильмы «Романс о влюбленных», «Зимородок», «Высота 89», сериалы «На безымянной высоте», «Две судьбы» и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных