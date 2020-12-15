Издатель «Батенька, да вы трансформер» реструктурирует бизнес из-за финансовых проблем

С издательским домом также была связана скандальная рекламная кампания российского Reebok, опубликованная в феврале 2019 г. Она была посвящена «развеиванию мифов о традиционных женских и мужских занятиях». Проект вызвал критику в соцсетях, в основном из-за цитаты лица кампании - Залины Маршенкуловой «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». После критики Reebok удалил пост с рекламой из Instagram. Подрядчиком рекламной кампании Reebok стало агентство «Мамихлапинатана», исполнительным директором которого является Залина Маршенкулова — лицо данной кампании. Об этом сообщал The Bell со ссылкой на источники. Издание сообщало, что стоимость кампании составила около 1 млн руб., а весь бюджет с учётом перевода и размещения роликов и постеров глобальной кампании обошёлся примерно в 10 млн руб.