Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Медиа

Издатель «Батенька, да вы трансформер» реструктурирует бизнес из-за финансовых проблем

Ведомости

Издательский дом «Мамихлапинатана» (входят медиа «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad) объявил о расформировании своего ИД из-за возникших финансовых проблем. Об этом говорится в сообщении издательского дома, опубликованного на Facebook. У компании остаются долги перед авторами изданий, подрядчиками и бюджетом. 

«Без эмоций — к выводам. Мы допустили ошибку в бизнес-модели. Мы верили в то, что можно в рамках единого ИД делать и рекламное агентство, и независимые медиа, и просветительские некоммерческие проекты. Раньше мы не замечали такого явного внутреннего противоречия. Рынок нам очень доходчиво все объяснил. С финансовой точки зрения, рентабельности агентского бизнеса не хватает для покрытия расходов собственных просветительских проектов», — отмечается в сообщении.

По итогам расформирования издательский дом, созданный в 2017 г., прекратит свое существование, а четыре структуры — самиздат «Батенька, да вы трансформер» и подкаст-студия, агентство бренд-журналистики Artel.Media, издательство «Носорог» и новостной портал Breaking Mad продолжат работу как обособленные структуры.

В июне 2020 г. основателя «Мамихлапинатана» Егора Мостовщикова обвинили в харассменте. Расследование об этом выпустила журналистка телеграм-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр. В материале под названием «Батенька, да вы харассер» Мостовщикову приписывали отношения с сотрудницами самиздата, которые работали в штате или проходили стажировку.

С издательским домом также была связана скандальная рекламная кампания российского Reebok, опубликованная в феврале 2019 г.  Она была посвящена «развеиванию мифов о традиционных женских и мужских занятиях». Проект вызвал критику в соцсетях, в основном из-за цитаты лица кампании - Залины Маршенкуловой «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». После критики Reebok удалил пост с рекламой из Instagram. Подрядчиком рекламной кампании Reebok стало агентство «Мамихлапинатана», исполнительным директором которого является Залина Маршенкулова — лицо данной кампании. Об этом сообщал The Bell со ссылкой на источники. Издание сообщало, что стоимость кампании составила около 1 млн руб., а весь бюджет с учётом перевода и размещения роликов и постеров глобальной кампании обошёлся примерно в 10 млн руб. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных