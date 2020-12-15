Издатель «Батенька, да вы трансформер» реструктурирует бизнес из-за финансовых проблем
Издательский дом «Мамихлапинатана» (входят медиа «Батенька, да вы трансформер» и Breaking Mad) объявил о расформировании своего ИД из-за возникших финансовых проблем. Об этом говорится в сообщении издательского дома, опубликованного на Facebook. У компании остаются долги перед авторами изданий, подрядчиками и бюджетом.
«Без эмоций — к выводам. Мы допустили ошибку в бизнес-модели. Мы верили в то, что можно в рамках единого ИД делать и рекламное агентство, и независимые медиа, и просветительские некоммерческие проекты. Раньше мы не замечали такого явного внутреннего противоречия. Рынок нам очень доходчиво все объяснил. С финансовой точки зрения, рентабельности агентского бизнеса не хватает для покрытия расходов собственных просветительских проектов», — отмечается в сообщении.
По итогам расформирования издательский дом, созданный в 2017 г., прекратит свое существование, а четыре структуры — самиздат «Батенька, да вы трансформер» и подкаст-студия, агентство бренд-журналистики Artel.Media, издательство «Носорог» и новостной портал Breaking Mad продолжат работу как обособленные структуры.
В июне 2020 г. основателя «Мамихлапинатана» Егора Мостовщикова обвинили в харассменте. Расследование об этом выпустила журналистка телеграм-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр. В материале под названием «Батенька, да вы харассер» Мостовщикову приписывали отношения с сотрудницами самиздата, которые работали в штате или проходили стажировку.
С издательским домом также была связана скандальная рекламная кампания российского Reebok, опубликованная в феврале 2019 г. Она была посвящена «развеиванию мифов о традиционных женских и мужских занятиях». Проект вызвал критику в соцсетях, в основном из-за цитаты лица кампании - Залины Маршенкуловой «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». После критики Reebok удалил пост с рекламой из Instagram. Подрядчиком рекламной кампании Reebok стало агентство «Мамихлапинатана», исполнительным директором которого является Залина Маршенкулова — лицо данной кампании. Об этом сообщал The Bell со ссылкой на источники. Издание сообщало, что стоимость кампании составила около 1 млн руб., а весь бюджет с учётом перевода и размещения роликов и постеров глобальной кампании обошёлся примерно в 10 млн руб.