Принц Гарри и Меган Маркл будут записывать подкасты для Spotify

О том, что принц Гарри и его жена подписали многолетний контракт с Netflix, стало известно ранее, 2 сентября. Тогда издание The New York Times сообщило, что супруги создали продюсерскую компанию и займутся производством документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ. По данным The Sun, сумма сделки стримингового сервиса с королевской четой составила £112 млн — почти 11 млрд руб. В Netflix журналистам сказали, что у герцогов Сассекских действительно есть несколько проектов в разработке, включая «новаторский документальный фильм о природе» и мультсериал, посвященный «вдохновляющим женщинам», однако подробности раскрыть отказались.