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The Sun: принц Гарри и Меган Маркл снимутся в реалити-шоу

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Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, станут героями реалити-шоу на Netflix, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

«Большая часть выпусков будет посвящена их благотворительной деятельности, а не тому, что у них происходит за закрытыми дверями. Но это все равно будет увлекательным открытием, и Меган надеется, что зрители увидят ее по-настоящему», — приводит издание слова собеседника.

Члены королевской семьи будут находится под наблюдением три месяца, однако неизвестно, поместят ли камеры в их доме в городе Монтесито, Калифорния. Про переезд герцога и герцогини Сассекских из Канады в США The Sun сообщила в конце марта этого года.

О том, что принц Гарри и его жена подписали многолетний контракт с Netflix, стало известно ранее, 2 сентября. Тогда издание The New York Times сообщило, что супруги создали продюсерскую компанию и займутся производством документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ. По данным The Sun, сумма сделки стримингового сервиса с королевской четой составила £112 млн — почти 11 млрд руб. В Netflix журналистам сказали, что у герцогов Сассекских действительно есть несколько проектов в разработке, включая «новаторский документальный фильм о природе» и мультсериал, посвященный «вдохновляющим женщинам», однако подробности раскрыть отказались.

8 января этого года принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Позже, 18 января, Букингемский дворец сообщил, что супруги перестанут исполнять королевские обязанности и будут лишены титулов «королевское высочество», но при этом сохранят статусы герцога и герцогини Сассекских.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных