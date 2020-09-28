The Sun: принц Гарри и Меган Маркл снимутся в реалити-шоу
Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, станут героями реалити-шоу на Netflix, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
«Большая часть выпусков будет посвящена их благотворительной деятельности, а не тому, что у них происходит за закрытыми дверями. Но это все равно будет увлекательным открытием, и Меган надеется, что зрители увидят ее по-настоящему», — приводит издание слова собеседника.
Члены королевской семьи будут находится под наблюдением три месяца, однако неизвестно, поместят ли камеры в их доме в городе Монтесито, Калифорния. Про переезд герцога и герцогини Сассекских из Канады в США The Sun сообщила в конце марта этого года.
О том, что принц Гарри и его жена подписали многолетний контракт с Netflix, стало известно ранее, 2 сентября. Тогда издание The New York Times сообщило, что супруги создали продюсерскую компанию и займутся производством документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ. По данным The Sun, сумма сделки стримингового сервиса с королевской четой составила £112 млн — почти 11 млрд руб. В Netflix журналистам сказали, что у герцогов Сассекских действительно есть несколько проектов в разработке, включая «новаторский документальный фильм о природе» и мультсериал, посвященный «вдохновляющим женщинам», однако подробности раскрыть отказались.
8 января этого года принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Позже, 18 января, Букингемский дворец сообщил, что супруги перестанут исполнять королевские обязанности и будут лишены титулов «королевское высочество», но при этом сохранят статусы герцога и герцогини Сассекских.