Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix
Бывшие члены королевской семьи принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл основали продюсерскую компанию и подписали многолетний контракт с Netflix, сообщает The New York Times.
Название продюсерской компании пока не раскрыто. Известно, что Netflix будет платить супругам за создание документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ. «Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду», ‒ говорится в заявлении пары. Создание вдохновляющих семейных программ также важно для герцога и герцогини Сассекских как молодых родителей, отмечается в заявлении.
Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга 8 января объявили о планах отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. 18 января 2020 г. Букингемский дворец объявил, что супруги перестанут исполнять королевские обязанности и будут лишены титулов «королевское высочество». Однако за ними сохранятся титулы герцога и герцогини Сассекских.