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Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

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Бывшие члены королевской семьи принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл основали продюсерскую компанию и подписали многолетний контракт с Netflix, сообщает The New York Times.

Название продюсерской компании пока не раскрыто. Известно, что Netflix будет платить супругам за создание документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ. «Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду», ‒ говорится в заявлении пары. Создание вдохновляющих семейных программ также важно для герцога и герцогини Сассекских как молодых родителей, отмечается в заявлении.

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга 8 января объявили о планах отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. 18 января 2020 г. Букингемский дворец объявил, что супруги перестанут исполнять королевские обязанности и будут лишены титулов «королевское высочество». Однако за ними сохранятся титулы герцога и герцогини Сассекских.

Ранее по теме: Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных