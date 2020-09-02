Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

Название продюсерской компании пока не раскрыто. Известно, что Netflix будет платить супругам за создание документальных фильмов, сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ. «Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду», ‒ говорится в заявлении пары. Создание вдохновляющих семейных программ также важно для герцога и герцогини Сассекских как молодых родителей, отмечается в заявлении.