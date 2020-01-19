Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл достигли договоренностей с королевской семьей и смогут начать самостоятельную жизнь, сообщил вечером 18 января Букингемский дворец. Пара перестанет исполнять королевские обязанности и лишится титулов «королевское высочество», говорится в заявлении. Кроме того, супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3,1 млн), потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства.
Согласно договоренностям, герцог и герцогиня Сассекские смогут продолжить деятельность в частных благотворительных организациях. Пара заверила, что, хоть они больше и не будут официально представлять королеву, все их поступки продолжат поддерживать ценности королевской семьи.
Изменения в официальном статусе принца и его супруги вступят в силу весной этого года, уточнил Букингемский дворец.
Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и Меган Маркл 8 января объявили, что намерены отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Это означает отказ от церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини. Кроме того, супруги намерены жить как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики. Королевская семья поддержала их решение.
Сразу после того как пара сделала это заявление, Меган покинула Великобританию. По словам официального представителя супружеской четы, герцогиня провела рождественские каникулы в Канаде со своей семьей и восьмимесячным сыном.
Несмотря на то что пара решила начать жить независимо от дворца, Гарри, Меган, а также их сын Арчи «всегда будут любимыми членами семьи», заявила королева Елизавета II. «Я рада, что вместе мы нашли конструктивный и надежный путь для моего внука и его семьи», – говорится в ее заявлении. Королева поблагодарила пару за самоотверженное выполнение королевских обязанностей и подчеркнула, что Меган быстро стала одним из членов семьи. Елизавета также выразила надежду на то, что в будущем пару ждет счастливая и мирная жизнь.
Гарри и Меган в ответ поблагодарили королеву и всю королевскую семью за постоянную поддержку на фоне того, как они начинают новую жизнь вдали от всеобщего внимания.