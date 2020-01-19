Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов

Несмотря на то что пара решила начать жить независимо от дворца, Гарри, Меган, а также их сын Арчи «всегда будут любимыми членами семьи», заявила королева Елизавета II. «Я рада, что вместе мы нашли конструктивный и надежный путь для моего внука и его семьи», – говорится в ее заявлении. Королева поблагодарила пару за самоотверженное выполнение королевских обязанностей и подчеркнула, что Меган быстро стала одним из членов семьи. Елизавета также выразила надежду на то, что в будущем пару ждет счастливая и мирная жизнь.