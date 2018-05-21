Платье Меган Маркл как символ изменений в обществе

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EPA-EFE/OWEN COOBAN / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

В субботу состоялась церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Невеста (неизвестно, самостоятельно или по совету членов королевской семьи) выбрала довольно сдержанный и лаконичный образ. Приталенное А-образное платье из плотной ткани, без какого-либо дополнительного декора, даже без почти обязательной для свадебных платьев отделки кружевом, дополнила фата с вышивкой цветами, которые символизируют каждую из стран Содружества наций. Образ завершили бриллиантовыми серьгами-гвоздиками и браслетом Cartier и тиарой 1932 г., которую невесте одолжила королева Елизавета II.

Платье для Меган Маркл было создано английским дизайнером Кейт Уэйт Келлер, сейчас художественным директором французского дома Givenchy. «Мисс Маркл и мисс Уэйт Келлер вместе работали над дизайном. Платье – образец неустаревающей минималистичной элегантности, характерной для дома Givenchy», – коротко сообщил Кенсингтонский дворец. Уэйт Келлер была более конкретна. «Мы хотели создать нечто вневременное, наряд, который подчеркнет знаковые коды Givenchy, но при этом современный за счет гладких линий. Нежность фаты должна уравновешивать строгость платья», – цитирует дизайнера британское издание Mirror.

Союз принца Гарри и Меган Маркл изначально был воспринят общественностью как революционный. В самом начале их отношений, когда не только не было объявлено о помолвке, но и фотографий пары еще не было, в сети уже существовали сообщества, обличающие Маркл как обманщицу и сталкершу: мол, актриса и ее агент нарочно распускают слухи о романе, чтобы стимулировать ее популярность, – настолько невероятной казалась тогда эта пара. Разведенная, мулатка, на три года старше, актриса, в фильмографии у которой вроде бы даже значатся не совсем уместные для королевской особы жанры. Какая же это невеста для принца?