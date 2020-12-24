Канал «Настоящее время» извинился перед депутатом за обвинения в оскорблении
Телеканал «Настоящее время» принес публичные извинения автору законопроекта об ужесточении наказания за клевету в интернете, депутату «Единой России» Дмитрию Вяткину за ложные обвинения в том, что он грубо ответил журналистке на вопрос о составленной им инициативе.
В эфире одной из программ телеканала 23 декабря прозвучала запись беседы журналистки с якобы Вяткиным. На вопрос, может ли он дать комментарий по поводу принятого закона, собеседник «Настоящего времени» послал звонившую.
«Как оказалось, голос на записи не принадлежал депутату. Редакция "Настоящего Времени" приносит извинения Дмитрию Вяткину и читателям за допущенную ошибку», — сказано на сайте телеканала.
Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ и публичных выступлениях. Согласно документу, указанные деяния будут наказываться штрафом в размере до 1 млн руб., в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Помимо штрафа могут быть назначены обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 2 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.