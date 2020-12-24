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Канал «Настоящее время» извинился перед депутатом за обвинения в оскорблении

Ведомости

Телеканал «Настоящее время» принес публичные извинения автору законопроекта об ужесточении наказания за клевету в интернете, депутату «Единой России» Дмитрию Вяткину за ложные обвинения в том, что он грубо ответил журналистке на вопрос о составленной им инициативе.

В эфире одной из программ телеканала 23 декабря прозвучала запись беседы журналистки с якобы Вяткиным. На вопрос, может ли он дать комментарий по поводу принятого закона, собеседник «Настоящего времени» послал звонившую.

«Как оказалось, голос на записи не принадлежал депутату. Редакция "Настоящего Времени" приносит извинения Дмитрию Вяткину и читателям за допущенную ошибку», — сказано на сайте телеканала.

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Сам Вяткин на своей странице в Facebook написал, что голос в эфире не принадлежит ему и что он так грубо с представителями СМИ не общается. Депутат подчеркнул, что «почти все», кто хотел получить его комментарии относительно законопроекта, их получили.

Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ и публичных выступлениях. Согласно документу, указанные деяния будут наказываться штрафом в размере до 1 млн руб., в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Помимо штрафа могут быть назначены обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 2 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее по теме: Госдума приняла закон об ужесточении наказания за клевету в интернете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных