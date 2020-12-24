Канал «Настоящее время» извинился перед депутатом за обвинения в оскорблении

Вчера Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ и публичных выступлениях. Согласно документу, указанные деяния будут наказываться штрафом в размере до 1 млн руб., в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Помимо штрафа могут быть назначены обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 2 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.