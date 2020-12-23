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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за клевету в интернете

Ведомости

Госдума приняла во второй м и третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ и публичных выступлениях. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Автором инициативы является первый зампредседателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

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Законопроект предполагает внесение поправок в статью 128.1 УК РФ («Клевета»). В частности, документ объясняет понятие «клевета» и уточняет наказание за клевету в интернете, СМИ и публичном выступлении. Согласно законопроекту, в названных случаях наказание предусматривает штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Помимо штрафа могут быть назначены обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Документ также уточняет наказание за клевету с использованием служебного положения. За это предполагается штраф в размере до 2 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. Кроме штрафа осужденного могут приговорить к обязательным работам на срок до 320 часов либо принудительным работам на срок до трех лет, либо аресту на срок до четырех месяцев, либо к лишению свободы на срок до трех лет.

Законопроект также предусматривает наказания за следующие виды клеветы: клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, клевету с обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных