Госдума одобрила законопроект о штрафах чиновникам за оскорбление граждан
Госдума во втором, основном чтении одобрила законопроект, обязывающий чиновников выплачивать штрафы вплоть до 100 000 руб. за оскорбление граждан, как в публичных выступлениях, так и в интернете. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Поддержан законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Штраф для должностных лиц [составит] от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (вместо нынешних 10–30 тыс.)», — говорится в сообщении. В законопроекте отмечается, что действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ «не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность».
Повысить штрафы за оскорбление предлагается и для обычных граждан (до 5 000 руб., сейчас максимальный — 3 000 руб.), а также для юрлиц (с нынешних 100 000 до 200 000 руб.). За оскорбления в интернете законопроект предусматрвиает большие штрафы, чем в публичных выступлениях: для граждан до 10 000 руб., для чиновников — до 100 000 руб., для юрлиц — до миллиона рублей.
Документ также подразумевает расширение понятия «оскорбление». Им предлагается считать не только сказанное во время выступления или через СМИ, но и распространенное в интернете. Кроме того, оскорбление может касаться также и группы лиц, чего нет в существующей редакции. «Ко второму чтению законопроект дополнен статьей об ответственности за клевету», — добавили в Госдуме.
Ужесточить норму КоАП о наказаниях за оскорбления, а также о введении ответственности за это деяние для чиновников, предложили в апреле 2020 г. депутаты и сенаторы от фракции «Единая Россия».