Госдума одобрила законопроект о штрафах чиновникам за оскорбление граждан

Документ также подразумевает расширение понятия «оскорбление». Им предлагается считать не только сказанное во время выступления или через СМИ, но и распространенное в интернете. Кроме того, оскорбление может касаться также и группы лиц, чего нет в существующей редакции. «Ко второму чтению законопроект дополнен статьей об ответственности за клевету», — добавили в Госдуме.