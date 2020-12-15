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Госдума одобрила законопроект о штрафах чиновникам за оскорбление граждан

Ведомости

Госдума во втором, основном чтении одобрила законопроект, обязывающий чиновников выплачивать штрафы вплоть до 100 000 руб. за оскорбление граждан, как в публичных выступлениях, так и в интернете. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Поддержан законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Штраф для должностных лиц [составит] от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (вместо нынешних 10–30 тыс.)», — говорится в сообщении. В законопроекте отмечается, что действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ «не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность».

Повысить штрафы за оскорбление предлагается и для обычных граждан (до 5 000 руб., сейчас максимальный — 3 000 руб.), а также для юрлиц (с нынешних 100 000 до 200 000 руб.). За оскорбления в интернете законопроект предусматрвиает большие штрафы, чем в публичных выступлениях: для граждан до 10 000 руб., для чиновников — до 100 000 руб., для юрлиц — до миллиона рублей.

Документ также подразумевает расширение понятия «оскорбление». Им предлагается считать не только сказанное во время выступления или через СМИ, но и распространенное в интернете. Кроме того, оскорбление может касаться также и группы лиц, чего нет в существующей редакции. «Ко второму чтению законопроект дополнен статьей об ответственности за клевету», — добавили в Госдуме.

Ужесточить норму КоАП о наказаниях за оскорбления, а также о введении ответственности за это деяние для чиновников, предложили в апреле 2020 г. депутаты и сенаторы от фракции «Единая Россия».

Ранее по теме: Единороссы предложили усилить наказание за оскорбления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных