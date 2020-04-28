Единороссы предложили усилить наказание за оскорбления

Группа парламентариев предложила наказывать госслужащих за оскорбление граждан, а самих граждан — за оскорбление «группы лиц», в том числе в интернете. Соответствующий законопроект («Ведомости» с ним ознакомились) разработан депутатами и сенаторами от «Единой России» и может быть внесен в Госдуму до конца недели. Пострадать от этих нововведений могут не только чиновники, но и простые россияне, предупреждает эксперт.