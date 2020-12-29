Представителей СМИ-иноагентов вызвали в Роскомнадзор для составления протоколов
Представителей средств массовой информации, которые внесены в реестр иностранных агентов, вызвали в управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу для составления административных протоколов за нарушение правил маркировки. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора. Представители каких именно СМИ-иноагентов были вызваны, в сообщении не уточняется.
«Ведомости» запросили в Роскомнадзоре комментарий о том, о представителях каких СМИ идет речь.
Как отмечается в сообщении ведомства, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Однако, по данным Роскомнадзора, СМИ, признанные иноагентами, «продолжают на данный момент распространять свои материалы без соответствующей маркировки, что является прямым нарушением закона».
Протоколы об административном правонарушении будут составлены по статье 19.34.1 КоАП, которой предусмотрен штраф для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб.
Вчера, 28 декабря, Минюст впервые включил в реестр средств массовой информации — иностранных агентов физических лиц. Ими стали правозащитник Лев Пономарев, журналистка «Радио Свободы» Людмила Савицкая, главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и др.
Ранее Совфед принял закон о признании физлиц иностранными агентами. К ним могут быть причислены также и сотрудники СМИ, признанных в России иноагентами («Радио Свобода» и его региональные подразделения, а также ряд других). Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться.