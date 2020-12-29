Представителей СМИ-иноагентов вызвали в Роскомнадзор для составления протоколов

Ранее Совфед принял закон о признании физлиц иностранными агентами. К ним могут быть причислены также и сотрудники СМИ, признанных в России иноагентами («Радио Свобода» и его региональные подразделения, а также ряд других). Материалы, написанные ими, должны будут специально маркироваться.