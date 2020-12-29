Журналистов и правозащитника включили в состав СМИ-иноагентов

«Единственные претензии, которые могут быть ко мне, – я получал в начале года гонорар за колонку в «Север.Реалиях», которые находятся в реестре», – говорит Камалягин и добавляет, что будет обжаловать решение Минюста. Савицкая считает, что таким способом власти хотят «заставить молчать независимых региональных журналистов». Пономарев заявил «Интерфаксу», что «немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ, а я только пишу иногда». «Ведомости» направили запрос в Минюст.