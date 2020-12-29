Журналистов и правозащитника включили в состав СМИ-иноагентов

Журналистов и правозащитника включили в состав СМИ-иноагентовИм придется сопровождать каждую свою публикацию соответствующей пометкой
В реестр попали акционистка Дарья Апахончич, журналист издания «7х7» Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, псковская журналистка издания «Север.Реалии» Людмила Савицкая и правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Издание «Север.Реалии» было в списке СМИ – иностранных агентов, движение «За права человека» и организация «Свободное слово», выпускавшая «Псковскую губернию», находятся в реестре НКО – иностранных агентов.
Камалягин сказал «Ведомостям», что, по его данным, все пять человек, включенных в список, не были заранее уведомлены Минюстом. Он предполагает, что министерство получило «какие-то данные» через Росфинмониторинг.
«Единственные претензии, которые могут быть ко мне, – я получал в начале года гонорар за колонку в «Север.Реалиях», которые находятся в реестре», – говорит Камалягин и добавляет, что будет обжаловать решение Минюста. Савицкая считает, что таким способом власти хотят «заставить молчать независимых региональных журналистов». Пономарев заявил «Интерфаксу», что «немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ, а я только пишу иногда». «Ведомости» направили запрос в Минюст.
В реестре СМИ-иноагентов 12 изданий (среди них, в частности, «Голос Америки» и «Радио Свобода»), но физлиц в него до сих пор не включали. Законодательство, позволяющее признавать граждан СМИ – иностранными агентами, появилось в 2019 г.
По нему физическое лицо может быть признано иноагентом, если распространяет материалы, созданные СМИ-иноагентом, и получает деньги или иное имущество от иностранных государств или иностранных организаций и СМИ. Решение о признании физлица иноагентом принимает Минюст по согласованию с МИДом. В этом году законодательство ужесточили, введя понятие «физического лица – иностранного агента» (т. е. уже без приставки «СМИ»).
К людям, которых включили в реестр СМИ – иностранных агентов, будут предъявляться такие же требования, как и к иностранным СМИ, внесенным в этот реестр ранее, говорит директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова: «Они должны будут под угрозой высоких штрафов сопровождать каждую свою публикацию пометкой, что являются иностранным агентом. Ее формат принят Роскомнадзором, она должна быть размещена сразу после заголовка публикации и быть вдвое крупнее него».