Госдума в осеннюю сессию беспрецедентно ограничила основные права граждан

На совете Думы была договоренность, что в условиях пандемии и сокращенного обсуждения законопроектов принимаются только те законопроекты, которые нужны для борьбы с коронавирусом и которые идут в развитие поправок в Конституцию, напоминает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев: «Но под шумок «Единая Россия» и правительство, учитывая сокращенное обсуждение и невозможность выступить, просунули все, что можно. И если Госдуму времен Сергея Нарышкина называли «бешеным принтером», то это я даже не знаю, как назвать. За время пандемии было принято больше законопроектов, чем когда ее не было, – что неправильно». В итоге важные законопроекты, связанные с избирательным правом, с публичными мероприятиями, принимаются без обсуждения, «когда депутаты одной ногой в регионе, а другой в отпуске», добавляет Лебедев: «Избиратели этого точно не оценят».