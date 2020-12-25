Госдума в осеннюю сессию беспрецедентно ограничила основные права граждан

Госдума в осеннюю сессию беспрецедентно ограничила основные права гражданВласти так готовятся к парламентским выборам и возможным протестам
Осенняя сессия Госдумы, предпоследняя для седьмого созыва, ознаменовалась принятием беспрецедентного количества запретительных законов. Законопроекты, расширяющие права, тоже были, правда, касались они лишь двух человек в государстве.
Ограничительные инициативы
Особенно отличилась Госдума под конец сессии, когда за последние три дня работы приняла большинство запретительных законопроектов, внесенных осенью и зимой. Были приняты поправки, касающиеся иностранных агентов. Теперь если человек или НКО не зарегистрировались в реестре иностранных агентов, то гражданину или руководителю организации грозит до двух лет лишения свободы. А если гражданин, не зарегистрировавшийся иностранным агентом, к тому же собирает сведения в области военной и военно-технической деятельности в России – до пяти лет колонии. Неисполнение требований для СМИ-иноагентов наказывается также до двух лет лишения свободы. Понятие об иностранных агентах распространили и на общественные объединения, работающие без юрлица, а СМИ обязаны указывать, что НКО входит в реестр иностранных агентов, – иначе штрафы до 500 000 руб.
Избирательные права также были ограничены. Госдума приняла закон о том, что граждане, являющиеся иноагентами или работающие в НКО – иностранных агентах, могут участвовать в выборах, однако в подписных листах, агитации, бюллетенях должна стоять маркировка кандидата – иностранного агента. Под регулирование попала агитация в интернете – теперь Роскомнадзор по запросу ЦИК и избиркомов сможет блокировать сообщения с незаконной агитацией в интернете, нарушителей ждут штрафы до 500 000 руб.
Другая часть принятых законов касалась введения цензуры в интернете. За клевету в интернете предусмотрено лишение свободы до двух лет. Клевета, связанная с обвинением в сексуальном насилии, будет наказываться до пяти лет лишения свободы. К слову, часть 1 статьи 131 (изнасилование без отягчающих обстоятельств) наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Роскомнадзор получил право блокировать социальные сети YouTube, Twitter, Facebook, если те будут ограничивать доступ к материалам российских СМИ, – авторы законопроекта ссылались на 20 подобных случаев в этом году, когда был закрыт доступ к некоторым материалам Russia Today и «РИА Новости».
Также теперь соцсети должны будут сами искать и блокировать призывы к экстремизму, детскую порнографию, информацию о наркотиках, информацию, где выражается явное неуважение к обществу, государству и Конституции; в соцсетях запрещен мат. За неудаление контента гражданам грозит штраф до 200 000 руб., юрлицам – до 8 млн руб. Депутаты также приняли законопроект, который разрешает запрет на разглашение персональных данных, в том числе и об имуществе, судей, силовиков, сотрудников контролирующих органов и их родственников без угроз в их отношении.
Часть изменений в законодательство ограничили и свободу собраний – Госдума запретила проводить акции у зданий МВД и ФСБ. Публичным мероприятием теперь стала очередь на одиночный пикет. Депутаты запретили «неправомерное использование отличительного признака представителя СМИ», теперь за это грозит до 30 000 руб. штрафа. Журналисты не могут организовывать публичные мероприятия, заниматься агитацией в их поддержку. Запрещено иностранное финансирование публичных акций и анонимные пожертвования на их проведение. В разы увеличены штрафы за неповиновение распоряжениям сотрудников правоохранительных органов: сейчас штрафы для граждан – 500–1000 руб., а будут – 2000–4000 руб., а при повторном нарушении – 10 000–20 000 руб.
Права избранных
Правда, два человека в стране добились расширения своих прав – это президент и экс-президент. Депутаты приняли законопроект, который обнулил президентские сроки Владимира Путина и позволил ему или Дмитрию Медведеву еще дважды баллотироваться на новый срок. Еще один законопроект, принятый после изменения Конституции, коснулся прав экс-президента. Он снял оговорку о том, что неприкосновенность распространяется только на период президентства, – теперь она будет действовать и в отношении деяний, которые были совершены за рамками осуществления президентских полномочий. Лишить неприкосновенности экс-президента можно только за тяжкое преступление. Процедура выдвижения обвинения усложнилась, теперь в ней задействованы Совет Федерации, Госдума, Верховный и Конституционный суды. Раньше инициатором снятия неприкосновенности являлся глава Следственного комитета. Для экс-президента также депутаты предусмотрели возможность стать пожизненным сенатором, пока в России один человек может воспользоваться этим правом – это зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Часть законопроектов коснулась расширения прав президента в отношении назначения и прекращения полномочий судей Конституционного суда, а также заместителей генпрокурора и прокуроров субъектов. А по новому закону о правительстве президент осуществляет общее руководство Белым домом и обеспечивает взаимодействие правительства и других органов, которые входят в систему публичной власти.
Как поработали
«Я бы назвал этот год в плане законодательства годом Конституции и годом борьбы с эпидемией. И уж явно мои законопроекты здесь не на первых ролях», – скромничает автор большинства запретительных инициатив, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Многие законопроекты пришлись на последние две недели, поэтому и создалось впечатление, что было принято много запретительных инициатив, объясняет Вяткин: «Хотя я бы не называл их запретительными, это законопроекты, которые регулируют отношения в сфере безопасности и обеспечивают защиту суверенитета». По его мнению, важными были совершенно другие законопроекты – в первую очередь принятые после поправок в Конституцию, а также законы по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии, принятие бюджета, инициативы в сфере природопользования, экологические нормы и другие: «Вот это была работа, а не десяток законопроектов, принятых под конец сессии».
Очевидно, что было принято решение до конца года максимально изменить законодательство в преддверии федеральных выборов, поэтому были внесены нормы по запретам публичных мероприятий, ужесточение информирования в интернете, изменения в избирательном законодательстве, говорит депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин: «Наша партия по большинству законопроектов выступала против. Рейтинги «Единой России» падают, поэтому и усиливаются ограничительные меры. Обе сессии в этом году ознаменовались ограничениями в избирательное законодательство – от трехдневного голосования до запрета на агитацию в интернете. Возможности оппозиции пытаются максимально ограничить».
На совете Думы была договоренность, что в условиях пандемии и сокращенного обсуждения законопроектов принимаются только те законопроекты, которые нужны для борьбы с коронавирусом и которые идут в развитие поправок в Конституцию, напоминает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев: «Но под шумок «Единая Россия» и правительство, учитывая сокращенное обсуждение и невозможность выступить, просунули все, что можно. И если Госдуму времен Сергея Нарышкина называли «бешеным принтером», то это я даже не знаю, как назвать. За время пандемии было принято больше законопроектов, чем когда ее не было, – что неправильно». В итоге важные законопроекты, связанные с избирательным правом, с публичными мероприятиями, принимаются без обсуждения, «когда депутаты одной ногой в регионе, а другой в отпуске», добавляет Лебедев: «Избиратели этого точно не оценят».
Нынешний созыв Госдумы все-таки нельзя назвать принтером, потому что он идет навстречу своему электорату, но продолжает штамповать законы против тех, кто их не поддерживает, говорит политолог Алексей Макаркин: «Например, люди говорят, что им нужна свобода собраний, – но это не электорат думского большинства. А вот когда встает вопрос об изъятии детей из семьи при риске их жизни и здоровью – то тут Дума реагирует и заворачивает законопроект, потому что он не понравился консервативному электорату». Принимаемые законопроекты направлены на сохранение существующей политической системы, частью которой является и сама Госдума, говорит Макаркин.
«Запретительные инициативы объясняются несколькими вещами – протестами в Хабаровске и Белоруссии, победой Джо Байдена на выборах президента США и подготовкой к выборам в Госдуму. Хабаровск показал, что и российская глубинка – не только тихий омут, там возможны протесты. В Белоруссии Александр Лукашенко вроде управлял страной, но благостная картина рухнула на выборах. А российские элиты считают, что если люди выходят на улицу, то, значит, это кому-то надо, в первую очередь иностранным спецслужбам», – рассуждает Макаркин. Поэтому и возникает желание перед выборами выстроить конструкцию, которая бы не позволила реализоваться страхам властей, говорит Макаркин: «И весь набор пожеланий силовиков реализуется Госдумой, которая идет навстречу своим и блокирует возможности «чужим», которые за власть не проголосуют».