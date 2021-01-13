Средняя посещаемость портала госуслуг в 2020 году выросла в 2,5 раза

«В целом в 2020 году средняя посещаемость портала держалась на уровне 5 млн человек в день, что на 3 млн больше, чем в 2019 году, то есть выше в 2,5 раза», — цитирует ТАСС Чернышенко. По его словам, за 2020 г. на портале появилось 40 новых сервисов. При этом самым популярным является запись к врачу и выплаты на детей.