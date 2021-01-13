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Средняя посещаемость портала госуслуг в 2020 году выросла в 2,5 раза

Ведомости

Посещаемость портала госуслуг за прошлый год в среднем выросла в 2,5 раза и составила порядка 5 млн человек в день, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«В целом в 2020 году средняя посещаемость портала держалась на уровне 5 млн человек в день, что на 3 млн больше, чем в 2019 году, то есть выше в 2,5 раза», — цитирует ТАСС Чернышенко. По его словам, за 2020 г. на портале появилось 40 новых сервисов. При этом самым популярным является запись к врачу и выплаты на детей.

Также Чернышенко рассказал о переводе массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, который президент поручил обеспечить к 2023 г.

«Такой перечень сформирован, и первые 100 из них будут введены до конца этого года», — отметил Чернышенко. Среди них, в частности, оформление всех документов при рождении ребенка, информирование о расчете пенсии, обжалование штрафов ГИБДД, дистанционное заключение трудового договора, телемедицина и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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