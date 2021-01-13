Средняя посещаемость портала госуслуг в 2020 году выросла в 2,5 раза
Посещаемость портала госуслуг за прошлый год в среднем выросла в 2,5 раза и составила порядка 5 млн человек в день, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«В целом в 2020 году средняя посещаемость портала держалась на уровне 5 млн человек в день, что на 3 млн больше, чем в 2019 году, то есть выше в 2,5 раза», — цитирует ТАСС Чернышенко. По его словам, за 2020 г. на портале появилось 40 новых сервисов. При этом самым популярным является запись к врачу и выплаты на детей.
Также Чернышенко рассказал о переводе массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, который президент поручил обеспечить к 2023 г.
«Такой перечень сформирован, и первые 100 из них будут введены до конца этого года», — отметил Чернышенко. Среди них, в частности, оформление всех документов при рождении ребенка, информирование о расчете пенсии, обжалование штрафов ГИБДД, дистанционное заключение трудового договора, телемедицина и другие.