Совфед одобрил продление 30% скидки на уплату госпошлин через Госуслуги
Совет Федерации поддержал законопроект о продлении до 2023 г. возможности оплаты физлицами госпошлины со скидкой в 30% через портал Госуслуг. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.
Согласно законопроекту, срок действия понижающего коэффициента 0,7 для госпошлины, уплачиваемой физлицами через портал Госуслуг, продлевается на два года (до 1 января 2023 г.).
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума партии «Единая Россия» поддержал идею продления действия 30% скидки на оплату пошлин через Госуслуги.
С 1 января 2017 г. оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%. Она действует автоматически при оплате госпошлины через портал Госуслуг. При этом воспользоваться ею могут только физические лица при безналичной оплате. Изначально она действовала до 2019 г., затем ее продлили до 2021 г