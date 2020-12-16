Совфед одобрил продление 30% скидки на уплату госпошлин через Госуслуги

С 1 января 2017 г. оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%. Она действует автоматически при оплате госпошлины через портал Госуслуг. При этом воспользоваться ею могут только физические лица при безналичной оплате. Изначально она действовала до 2019 г., затем ее продлили до 2021 г