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Совфед одобрил продление 30% скидки на уплату госпошлин через Госуслуги

Ведомости

Совет Федерации поддержал законопроект о продлении до 2023 г. возможности оплаты физлицами госпошлины со скидкой в 30% через портал Госуслуг. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

Согласно законопроекту, срок действия понижающего коэффициента 0,7 для госпошлины, уплачиваемой физлицами через портал Госуслуг, продлевается на два года (до 1 января 2023 г.).

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками социального онлайн-форума партии «Единая Россия» поддержал идею продления действия 30% скидки на оплату пошлин через Госуслуги.

С 1 января 2017 г. оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%. Она действует автоматически при оплате госпошлины через портал Госуслуг. При этом воспользоваться ею могут только физические лица при безналичной оплате. Изначально она действовала до 2019 г., затем ее продлили до 2021 г

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных