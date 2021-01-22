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Венедиктов опроверг сообщения о возможном лишении «Эха Москвы» лицензии СМИ

Ведомости

«Эхо Москвы» не получало никаких предупреждений от компетентных органов касательно возможного лишения лицензии СМИ из-за призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января и применению насилия на них, а также не распространяло такие призывы. Об этом «Ведомостям» заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«За все это время к нам не поступало ни предупреждения, ни предписания, ни указания ни от Роскомнадзора, ни от Генпрокуратуры, ни от МВД, ни от СК, и даже не было неофициальных звонков с просьбами "смягчить". Поэтому я никак не могу интерпретировать эту информацию», — сказал Венедиктов. Он отметил, что информация, распространенная ТАСС, анонимная и не имеет никакого официального подтверждения.

«У нас не было ни на сайте, ни в эфире, ни в соцсетях не только призывов к насилию, любой стороны, но даже, собственно, призывов идти на митинг. Мы средство массовой информации, а не массовой агитации и пропаганды», — заключил главред «Эха Москвы».

Ранее агенство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что надзорные органы могут лишить «Эхо Москвы» лицензии за якобы публикацию призывов к насилию в связи с готовящимися несанкционированными акциями 23 января в поддержку арестованного основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Последний с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившего прямо в отделе полиции, его арестовали до 15 февраля.

Об аресте ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря Навального объявили в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, условно осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше», должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, будучи в Германии, таким образом создавая условия для изменения условного срока на реальный. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите», где он проходил лечение, его выписали еще 23 сентября, после чего ему стали присылать вызовы в инспекцию.

Ранее по теме: РКН оценил долю удаленных соцсетями призывов к детям участвовать в протестах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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