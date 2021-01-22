Венедиктов опроверг сообщения о возможном лишении «Эха Москвы» лицензии СМИ

Об аресте ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря Навального объявили в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, условно осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше», должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, будучи в Германии, таким образом создавая условия для изменения условного срока на реальный. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите», где он проходил лечение, его выписали еще 23 сентября, после чего ему стали присылать вызовы в инспекцию.