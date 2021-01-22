РКН оценил долю удаленных соцсетями призывов к детям участвовать в протестах

Об аресте Навального ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря тот был объявлен в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше» условно с испытательным сроком на пять лет, должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, что послужило основанием для замены условного срока на реальный. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите» основателя ФБК выписали еще 23 сентября. После этого ему стали присылать вызовы в инспекцию. Сам Навальный писал в своем Instagram, что продолжил лечение в Германии и после выписки из клиники.