РКН оценил долю удаленных соцсетями призывов к детям участвовать в протестах
На основании требования Генпрокуратуры социальные сети удалили часть направленных на детей призывов к участию в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Лидерами в выполнении выдвинутых требований стали «Вконтакте» и YouTube, прекратившие распространение на своих площадках 50% подобной информации от общего объема выявленной.
«Социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной. В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер», — рассказали в РКН.
Instagram, в свою очередь, исполнил требование на 17%.
В ведомстве напомнили, что, согласно кодексу об административных правонарушениях, невыполнение требования об ограничении доступа к запрещенной информации влечет штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. для юрлиц. В случае повторного правонарушения сумма возрастает до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
Ранее сегодня Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. Кроме того, накануне этого РКН предупредил о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц. За день до этого ведомство вынесло предупреждение видеосервису TikTok, пользователи которого устроили флешмоб в поддержку предстоящих акций.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) анонсировал акции протеста после ареста 18 января основателя организации Алексея Навального. 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» сразу после прилета из Германии, где он проходил лечение. С 19 января он находится в СИЗО «Матросская тишина». Срок ареста продлится до 15 февраля.
Об аресте Навального ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря тот был объявлен в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше» условно с испытательным сроком на пять лет, должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, что послужило основанием для замены условного срока на реальный. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите» основателя ФБК выписали еще 23 сентября. После этого ему стали присылать вызовы в инспекцию. Сам Навальный писал в своем Instagram, что продолжил лечение в Германии и после выписки из клиники.