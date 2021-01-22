Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января
Министерство просвещения призвало родителей провести 23 января с детьми и оградить их от «прогулок». Такое сообщение ведомство разместило на своей странице «ВКонтакте». На этот день в ряде крупных городов страны запланированы акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, арестованного 18 января.
«В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую «прогулку» 23 января. Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позерство, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией», — заявили в Минпросвещения.
Ведомство призвало родителей быть бдительными и поинтересоваться планами своих детей в этот день. Там подчеркнули, что никто не вправе втягивать школьников в различные политические действия и провокации.
Министерство рекомендовало семьям провести 23 января дома. Оно предложило устроить совместный кинопросмотр, почитать книги, приготовить что-либо, а также погулять в парке или лесу и покататься на санках или коньках.
Накануне о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц предупредил Роскомнадзор. За день до этого ведомство вынесло предупреждение видеосервису TikTok, пользователи которого устроили флешмоб в поддержку предстоящих акций.
Алексей Навальный с 19 января находится в СИЗО «Матросская тишина». 17 января он был задержан прямо в аэропорту «Шереметьево», куда прилетел из Германии, где с 22 августа лечился после возможного отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившего прямо в отделе полиции, его арестовали до 15 февраля.
Арест был произведен по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря Навального объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Основатель ФБК, условно осужденный на 3,5 года условно по делу «Ив Роше», должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, так как был в Германии. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите» его выписали еще 23 сентября, поэтому ему стали присылать вызовы в инспекцию, чего не делали, пока он находился на лечении.