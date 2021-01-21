Власть сплотилась ради защиты подрастающего поколения от митингов

Политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) поместили под стражу после того, как 17 января он вернулся из Германии, где лечился после попытки его отравления – по его собственным словам, сотрудниками ФСБ. Из-за пропуска Навальным назначенных посещений уголовно-исполнительной инспекции ФСИН потребовала у суда заменить условный срок Навальному по делу о хищении средств компании «Ив Роше» на реальный (3,5 года лишения свободы), суд по этому вопросу пройдет 2 февраля.