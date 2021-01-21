Власть сплотилась ради защиты подрастающего поколения от митингов

Власть сплотилась ради защиты подрастающего поколения от митинговГосударство готовится к несанкционированным акциям 23 января по всем фронтам
23 января в большинстве крупных городов России сторонниками Навального планируются акции протеста в его поддержку. Мероприятия будут несогласованными – вовремя уведомить власти о митингах после ареста Навального 18 января было невозможно: по закону заявку нужно подавать заранее.
Политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) поместили под стражу после того, как 17 января он вернулся из Германии, где лечился после попытки его отравления – по его собственным словам, сотрудниками ФСБ. Из-за пропуска Навальным назначенных посещений уголовно-исполнительной инспекции ФСИН потребовала у суда заменить условный срок Навальному по делу о хищении средств компании «Ив Роше» на реальный (3,5 года лишения свободы), суд по этому вопросу пройдет 2 февраля.