МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акциям 23 января
У полиции есть правовые основания для привлечения к административной ответственности тех, кто призывает к участию в акциях 23 января. Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой на коллегии ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.
«У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает (к участию в ней — прим. ред.) очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений», — сказал он.
По словам Горового, на сегодняшний день территориальные подразделения МВД «готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу, когда некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране».
21 января Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых призывают выходить на незаконные акции 23 января. По данным Генпрокуратуры, в ходе мониторинга в интернете были выявлены призывы к участию в незаконных акциях 23 января. Генпрокуратура отметила, что принимает «предупредительные меры» и в случае необходимости привлечет «виновных лиц к административной ответственности».
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