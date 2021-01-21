Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января

По данным Генпрокуратуры, в ходе мониторинга в интернете были выявлены призывы к участию в незаконных акциях 23 января. Генпрокуратура отметила, что принимает «предупредительные меры» и в случае необходимости привлечет «виновных лиц к административной ответственности».