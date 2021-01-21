Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января
Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых призывают выходить на незаконные акции 23 января, сообщила пресс-служба ведомства.
«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
По данным Генпрокуратуры, в ходе мониторинга в интернете были выявлены призывы к участию в незаконных акциях 23 января. Генпрокуратура отметила, что принимает «предупредительные меры» и в случае необходимости привлечет «виновных лиц к административной ответственности».
Накануне Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok удалить видео, направленные «на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Ведомство также попросило соцсети и другие ресурсы не допустить распространения подобной информации.
Ранее штаб основателя ФБК (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального в Москве призвал к акциям протеста после его ареста.