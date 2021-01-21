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Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января

Ведомости

Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых призывают выходить на незаконные акции 23 января, сообщила пресс-служба ведомства. 

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По данным Генпрокуратуры, в ходе мониторинга в интернете были выявлены призывы к участию в незаконных акциях 23 января. Генпрокуратура отметила, что принимает «предупредительные меры» и в случае необходимости привлечет «виновных лиц к административной ответственности».

Накануне Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok удалить видео, направленные «на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Ведомство также попросило соцсети и другие ресурсы не допустить распространения подобной информации. 

Ранее штаб основателя ФБК (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального в Москве призвал к акциям протеста после его ареста.

Ранее по теме: РКН потребовал от TikTok удалить ролики с призывами к противоправным действиям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных