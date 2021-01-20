РКН потребовал от TikTok удалить ролики с призывами к противоправным действиям
Роскомнадзор направил в социальную сеть TikTok требование о прекращении распространения информации, «направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Об этом говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры уведомил TikTok о необходимости удаления информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия».
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы глобального и российского TikTok.
Также Роскомнадзор обратился ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ «с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями».
Ранее Apple представила рейтинг самых популярных игр и приложений у пользователей iPhone, iPad и Mac по итогам 2020 г. Самыми популярными бесплатными приложениями в App Store в 2020 г. среди пользователей в России стали соцсети и мессенджеры. В топ-5 вошли TikTok, Zoom, Telegram, WhatsApp и Instagram.