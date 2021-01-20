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РКН потребовал от TikTok удалить ролики с призывами к противоправным действиям

Ведомости

Роскомнадзор направил в социальную сеть TikTok требование о прекращении распространения информации, «направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Об этом говорится в сообщении ведомства. 

Кроме того, Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры уведомил TikTok о необходимости удаления информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия». 

«Ведомости» направили запросы в пресс-службы глобального и российского TikTok.

Также Роскомнадзор обратился ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ «с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями». 

Ранее Apple представила рейтинг самых популярных игр и приложений у пользователей iPhone, iPad и Mac по итогам 2020 г. Самыми популярными бесплатными приложениями в App Store в 2020 г. среди пользователей в России стали соцсети и мессенджеры. В топ-5 вошли TikTok, Zoom, Telegram, WhatsApp и Instagram. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных