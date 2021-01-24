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Facebook запретил Рогозину делать публикации на 24 часа

Ведомости

Facebook запретил на 24 часа гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину делать публикации и оставлять комментарии в соцсети. Об этом Рогозин написал в Telegram-канале, ссылку на который опубликовал в Twitter.

«Мы скрыли эту публикацию от других пользователей, так как она нарушает наши нормы в отношении враждебных и унижающих достоинство высказываний», — говорится в сообщении администрации Facebook.

Ранее Рогозин прокомментировал публикации в Twitter бывшего посла США в России Майкла Макфола с требованием освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В своем посте, скриншот которого приводят «РИА Новости», Рогозин призвал США не вмешиваться во внутренние дела России.

«Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», — прокомментировал Рогозин.

Ранее по теме: Песков назвал блокировку соцсетей Трампа «уроком для всего мира»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных