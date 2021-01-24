Facebook запретил Рогозину делать публикации на 24 часа
Facebook запретил на 24 часа гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину делать публикации и оставлять комментарии в соцсети. Об этом Рогозин написал в Telegram-канале, ссылку на который опубликовал в Twitter.
«Мы скрыли эту публикацию от других пользователей, так как она нарушает наши нормы в отношении враждебных и унижающих достоинство высказываний», — говорится в сообщении администрации Facebook.
Ранее Рогозин прокомментировал публикации в Twitter бывшего посла США в России Майкла Макфола с требованием освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В своем посте, скриншот которого приводят «РИА Новости», Рогозин призвал США не вмешиваться во внутренние дела России.
«Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер», — прокомментировал Рогозин.