Песков назвал блокировку соцсетей Трампа «уроком для всего мира»
Блокировка учетных записей действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях по решению их руководства стала «уроком для всего мира», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Это урок для всего мира», — сказал Песков журналистам. Он отметил, что регулирование соцсетей нельзя оставлять на произвольное мнение компаний, оно должно быть регламентировано. «Это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать с такой гегемонией крупных информационных компаний, их волюнтаризмом, который обязательно должен быть как-то взят все-таки в рамки на законодательном уровне», — подчеркнул Песков.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.
Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию. Аккаунт Трампа также заблокировал Facebook, а YouTube-канал действующего президента получил предупреждение.