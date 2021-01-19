Песков назвал блокировку соцсетей Трампа «уроком для всего мира»

«Это урок для всего мира», — сказал Песков журналистам. Он отметил, что регулирование соцсетей нельзя оставлять на произвольное мнение компаний, оно должно быть регламентировано. «Это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать с такой гегемонией крупных информационных компаний, их волюнтаризмом, который обязательно должен быть как-то взят все-таки в рамки на законодательном уровне», — подчеркнул Песков.