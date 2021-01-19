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Песков назвал блокировку соцсетей Трампа «уроком для всего мира»

Ведомости

Блокировка учетных записей действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях по решению их руководства стала «уроком для всего мира», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Это урок для всего мира», — сказал Песков журналистам. Он отметил, что регулирование соцсетей нельзя оставлять на произвольное мнение компаний, оно должно быть регламентировано. «Это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать с такой гегемонией крупных информационных компаний, их волюнтаризмом, который обязательно должен быть как-то взят все-таки в рамки на законодательном уровне», — подчеркнул Песков.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию. Аккаунт Трампа также заблокировал Facebook, а YouTube-канал действующего президента получил предупреждение.

Ранее по теме: Захарова назвала блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «ядерным взрывом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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