Захарова назвала блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «ядерным взрывом»
Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях подобна «ядерному взрыву» в киберсреде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в кибер-среде: не столь страшны разрушения, сколь последствия», — написала Захарова в своем Facebook. По ее словам, этим корпорации нанесли «удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям».
По ее словам, для такого решения Twitter и Facebook не понадобились решения ни судебных органов, ни мнение какой-либо профильной структуры по этике. «Одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты «Даркнета», так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция», — написала Захарова.
Ранее сам глава Twitter Джек Дорси назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «опасным прецедентом», однако отметил, что этот шаг был правильным, так как высказывания действующего американского президента в интернете наносили реальный вред.
Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в соцсетях, а YouTube временно лишил его аккаунт возможности загружать видео после того, как сторонники действующего президента попытались штурмом взять Капитолий 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день Конгресс утверждал итоги президентских выборов в США. Соцсети мотивировали блокировку тем, что Трамп вызвал беспорядки в Вашингтоне своими оценками итогов голосования, которые якобы являлись призывами к насилию.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.