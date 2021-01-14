Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Захарова назвала блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «ядерным взрывом»

Ведомости

Блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях подобна «ядерному взрыву» в киберсреде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в кибер-среде: не столь страшны разрушения, сколь последствия», — написала Захарова в своем Facebook. По ее словам, этим корпорации нанесли «удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям».

Как Дональд Трамп и Марк Цукерберг помогли Павлу Дурову

Telegram стал вторым в списке самых скачиваемых приложений в США

По ее словам, для такого решения Twitter и Facebook не понадобились решения ни судебных органов, ни мнение какой-либо профильной структуры по этике. «Одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты «Даркнета», так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция», — написала Захарова.

Ранее сам глава Twitter Джек Дорси назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «опасным прецедентом», однако отметил, что этот шаг был правильным, так как высказывания действующего американского президента в интернете наносили реальный вред.

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в соцсетях, а YouTube временно лишил его аккаунт возможности загружать видео после того, как сторонники действующего президента попытались штурмом взять Капитолий 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день Конгресс утверждал итоги президентских выборов в США. Соцсети мотивировали блокировку тем, что Трамп вызвал беспорядки в Вашингтоне своими оценками итогов голосования, которые якобы являлись призывами к насилию.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных