Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа опасным прецедентом
Вечная блокировка аккаунта в Twitter действующего президента США Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне была оправданной, однако является опасным прецедентом, заявил глава владеющей соцсетью одноименной компании Джек Дорси.
«Я считаю, что для Twitter [заблокировать аккаунт Трампа] было правильным решением. Вред в офлайне в результате высказываний в интернете очевиден... [Однако] необходимость предпринимать эти действия разделяет на фрагменты общественное обсуждение. Они разделяют нас и создают прецедент, который, я считаю, опасен», — написал Дорси на своей странице в соцсети.
Опасность, по его мнению, заключается во власти, «которую отдельный человек или корпорация имеет над частью глобального общественного обсуждения». «Я считаю, что запрет — это наша неспособность в конечном итоге способствовать здоровому общению», — признал Дорси.
Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в соцсетях, а YouTube временно лишил его аккаунт возможности загружать видео после того, как сторонники действующего президента попытались штурмом взять Капитолий 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день Конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов в США. Соцсети мотивировали блокировку тем, что Трамп вызвал беспорядки в Вашингтоне своими оценками итогов голосования, которые якобы являлись призывами к насилию.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.