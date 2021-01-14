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Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа опасным прецедентом

Ведомости

Вечная блокировка аккаунта в Twitter действующего президента США Дональда Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне была оправданной, однако является опасным прецедентом, заявил глава владеющей соцсетью одноименной компании Джек Дорси.

«Я считаю, что для Twitter [заблокировать аккаунт Трампа] было правильным решением. Вред в офлайне в результате высказываний в интернете очевиден... [Однако] необходимость предпринимать эти действия разделяет на фрагменты общественное обсуждение. Они разделяют нас и создают прецедент, который, я считаю, опасен», — написал Дорси на своей странице в соцсети.

Опасность, по его мнению, заключается во власти, «которую отдельный человек или корпорация имеет над частью глобального общественного обсуждения». «Я считаю, что запрет — это наша неспособность в конечном итоге способствовать здоровому общению», — признал Дорси.

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Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в соцсетях, а YouTube временно лишил его аккаунт возможности загружать видео после того, как сторонники действующего президента попытались штурмом взять Капитолий 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день Конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов в США. Соцсети мотивировали блокировку тем, что Трамп вызвал беспорядки в Вашингтоне своими оценками итогов голосования, которые якобы являлись призывами к насилию.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных