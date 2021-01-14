Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа опасным прецедентом

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в соцсетях, а YouTube временно лишил его аккаунт возможности загружать видео после того, как сторонники действующего президента попытались штурмом взять Капитолий 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день Конгресс должен был утверждать итоги президентских выборов в США. Соцсети мотивировали блокировку тем, что Трамп вызвал беспорядки в Вашингтоне своими оценками итогов голосования, которые якобы являлись призывами к насилию.