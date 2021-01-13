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Как Дональд Трамп и Марк Цукерберг помогли Павлу Дурову

Telegram стал вторым в списке самых скачиваемых приложений в США
Екатерина Максимушкина
Telegram — компания недели /Евгений Разумный / Ведомости

Telegram, известный заботой о приватности пользователей, давно стал пристанищем для не согласных с политикой других мессенджеров и социальных сетей. В начале 2021 г. под крыло Telegram перешла новая большая группа беженцев: со среды, 6 января, по воскресенье, 10 января, пользователи из США загрузили приложение Telegram на смартфоны около 545 000 раз – это втрое больше, чем за такой же период неделей ранее, – и подняли мессенджер на вторую строчку в списке самых скачиваемых в стране приложений. Об этом 11 января сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на данные аналитической компании Sensor Tower.

Всего в мире за этот период Telegram был установлен 5,6 млн раз. А 12 января Павел Дуров сообщил, что только за последние три дня мессенджер был установлен на 25 млн смартфонов по всему миру, а общее количество пользователей Telegram достигло 500 млн. В частности, этот мессенджер сейчас является самым часто скачиваемым приложением у владельцев iPhone в 23 странах (помимо России это, например, Аргентина, Мексика, Турция, Болгария) и вторым по популярности еще в 20 странах (среди них кроме США это Канада, Франция, Австрия, Бельгия, Хорватия, Испания, Индия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных