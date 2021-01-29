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Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в лонг-лист «Оскара»

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Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в список из 93 фильмов, которые заявились на премию «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм», сообщили организаторы премии. 9 февраля объявят список из 15 фильмов, которые продолжат борьбу за «Оскар», церемония вручения состоится 25 апреля.

«Девяносто три страны представили фильмы для рассмотрения в категории "Международный художественный фильм" на 93-й премии Оскар. (...) Впервые заявки подали Судан, Суринам и Лесото», — говорится в сообщении киноакадемии. На главный приз, по правилам киноакадемии, может претендовать картина, снятая за пределами США с преимущественно неанглоязычными диалогами. Хронометраж фильма должен быть не менее 40 минут.

Фильм сообщает о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в посвященном «новочеркасскому расстрелу» фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.

В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. 

В 2019 г. на «Оскар» от России выдвигался фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Он вошел в шорт-лист премии в категории «Лучший международный художественный фильм», однако в итоге не попал в число номинантов на «Оскара». До этого картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г.

Ранее по теме: Российский режиссер получил приз на Каннском кинофестивале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных