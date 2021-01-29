Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в лонг-лист «Оскара»
Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в список из 93 фильмов, которые заявились на премию «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм», сообщили организаторы премии. 9 февраля объявят список из 15 фильмов, которые продолжат борьбу за «Оскар», церемония вручения состоится 25 апреля.
«Девяносто три страны представили фильмы для рассмотрения в категории "Международный художественный фильм" на 93-й премии Оскар. (...) Впервые заявки подали Судан, Суринам и Лесото», — говорится в сообщении киноакадемии. На главный приз, по правилам киноакадемии, может претендовать картина, снятая за пределами США с преимущественно неанглоязычными диалогами. Хронометраж фильма должен быть не менее 40 минут.
Фильм сообщает о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в посвященном «новочеркасскому расстрелу» фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.
В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.
В 2019 г. на «Оскар» от России выдвигался фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Он вошел в шорт-лист премии в категории «Лучший международный художественный фильм», однако в итоге не попал в число номинантов на «Оскара». До этого картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г.