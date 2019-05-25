Российский режиссер получил приз на Каннском кинофестивале

Режиссер Кантемир Балагов в Каннах Pascal Le Segretain/Getty Images

Приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил российский режиссер Кантемир Балагов за фильм «Дылда». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Балагов не присутствовал на церемонии награждения, приз за него получил продюсер Александр Роднянский. Режиссер приезжал в Канны на премьеру фильма 16 мая, но затем вернулся в Москву. Во время получения награды Роднянский отметил, что Балагов, которому всего 27 лет, является учеником режиссера Александра Сокурова. «Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль, за то, что выбрали его картину», — сказал продюсер.

Олег Никишин/ТАСС Продюсер Александр Роднянский, актрисы Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и режиссер Кантемир Балагов (слева направо) на премьере фильма «Дылда» в Каннах

Секция «Особый взгляд» является второй по значимости на Каннском кинофестивале. В нее отбираются необычные фильмы, зачастую созданные режиссерами-дебютантами. Балагов во второй раз принимал участие в этой программе. В 2017 г. он получил премию Международной федерации кинопрессы за свою первую картину «Теснота».

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. Действия происходят в конце 1945 г. Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков, Игорь Широков, Ксения Кутепова и другие.

Премьера ленты состоялась 16 мая на Каннском кинофестивале. В России фильм выйдет в прокат с 20 мая.

Балагов родился в 1991 г. в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Сокурова. Во время учебы он снял несколько игровых и документальных фильмов. Некоторые его короткометражки были показаны на Международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Среди режиссерских работ Балагова фильмы «Андрюха» (2013), «Молодой еще» (2013), «Первый я» (2014) и другие.