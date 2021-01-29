«Национальную медиа группу» возглавит топ-менеджер конкурирующего холдинга

О дальнейших профессиональных планах Ольги Паскиной не сообщается. О том, что она покинет «Национальную медиа группу», рассказали накануне собеседники «Ведомостей». В сообщении НМГ отмечается, что за пять лет, что группой руководила Паскина, выручка компании выросла более, чем в пять раз — с 14,4 млрд руб. в 2015 г. до 68,9 млрд руб., холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России с общей долей смотрения 26%.