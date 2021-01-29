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«Национальную медиа группу» возглавит топ-менеджер конкурирующего холдинга

Ведомости

Вместо Ольги Паскиной, которая покинет «Национальную медиа группу» (НМГ) 5 февраля, пост генерального директора этого холдинга займет Светлана Баланова. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Национальной медиа группы». Баланова – первый заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» — главного конкурента НМГ.

О дальнейших профессиональных планах Ольги Паскиной не сообщается. О том, что она покинет «Национальную медиа группу», рассказали накануне собеседники «Ведомостей». В сообщении НМГ отмечается, что за пять лет, что группой руководила Паскина, выручка компании выросла более, чем в пять раз — с 14,4 млрд руб. в 2015 г. до 68,9 млрд руб., холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России с общей долей смотрения 26%.

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«Я горжусь тем, что по результатам пятилетней командной работы НМГ стала лидирующим медийным холдингом в стране. Я благодарна акционерам и совету директоров за доверие и возможность реализовывать и творить на протяжении всех этих лет. Моя команда всегда была для меня источником силы, вдохновения и залогом успеха и за это спасибо каждому», — приводятся в сообщении НМГ слова Паскиной.

Светлана Баланова закончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. Она пришла на работу в «Газпром-Медиа» в марте 2020 г. после того, как этот холдинг возглавил бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. С 2010 по 2011 г. была президентом международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3М, а также главным операционным директором компании 3М Аттенти. Затем возглавила компанию IBS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных