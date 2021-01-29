«Национальную медиа группу» возглавит топ-менеджер конкурирующего холдинга
Вместо Ольги Паскиной, которая покинет «Национальную медиа группу» (НМГ) 5 февраля, пост генерального директора этого холдинга займет Светлана Баланова. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Национальной медиа группы». Баланова – первый заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» — главного конкурента НМГ.
О дальнейших профессиональных планах Ольги Паскиной не сообщается. О том, что она покинет «Национальную медиа группу», рассказали накануне собеседники «Ведомостей». В сообщении НМГ отмечается, что за пять лет, что группой руководила Паскина, выручка компании выросла более, чем в пять раз — с 14,4 млрд руб. в 2015 г. до 68,9 млрд руб., холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России с общей долей смотрения 26%.
«Я горжусь тем, что по результатам пятилетней командной работы НМГ стала лидирующим медийным холдингом в стране. Я благодарна акционерам и совету директоров за доверие и возможность реализовывать и творить на протяжении всех этих лет. Моя команда всегда была для меня источником силы, вдохновения и залогом успеха и за это спасибо каждому», — приводятся в сообщении НМГ слова Паскиной.
Светлана Баланова закончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. Она пришла на работу в «Газпром-Медиа» в марте 2020 г. после того, как этот холдинг возглавил бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. С 2010 по 2011 г. была президентом международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3М, а также главным операционным директором компании 3М Аттенти. Затем возглавила компанию IBS.