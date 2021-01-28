Гендиректор «Национальной медиа группы» покинет свой пост

Гендиректор «Национальной медиа группы» покинет свой постНовый руководитель медиахолдинга выходит на работу в начале февраля
Генеральный директор «Национальной медиа группы» (НМГ) Ольга Паскина покидает свой пост, сообщили «Ведомостям» топ-менеджер крупной медиакомпании и два топ-менеджера других медиахолдингов. Об отставке знает топ-менеджер рекламной группы — партнера НМГ. Источник, близкий к НМГ, подтвердил информацию о том, что Паскина приняла решение покинуть компанию. Причины ее ухода собеседники «Ведомостей» не уточнили.
Новый глава НМГ выходит на работу в первых числах февраля, знает один из собеседников «Ведомостей». Собеседник в крупном медиахолдинге говорит, что этот пост займет человек «не из индустрии».
Уходу Паскиной предшествовали кадровые перестановки в дочерних компаниях НМГ. В декабре 2020 г. стало известно, что свой пост покинул гендиректор видеосериса More.tv Денис Горшков. Одной из своих должностей также лишился Алексей Янчишин, работавший гендиректором компании производителя кино и сериалов «НМГ Студия». При этом Янчишин продолжил работать в холдинге в качестве заместителя генерального директора НМГ.
Справка
Источник в НМГ говорит, что Паскина приходила в холдинг для создания стратегии и укрупнения бизнеса. За пять лет под ее руководством НМГ стала признанным лидером медиаиндустрии «с фокусом на рост и операционную эффективность», отмечает он. Выручка, по собственным данным компании, увеличилась в пять раз – с 14,4 млрд в 2015 г. до 68,9 млрд руб. в 2020 г., холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России, а общее количество активов выросло на порядок – с 4 до 39.
Крупнейший в России частный медиахолдинг НМГ создан в 2008 г. в результате объединения медиаактивов банка «Россия» Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегаза», страховой группы «Согаз» и бизнесмена Алексея Мордашова. Среди ключевых активов медиахолдинга телеканалы — РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че»; мультимедийный информационный центр «Известия» (газета и телеканал «Известия», портал Iz.ru, новостные службы каналов РЕН и «Пятый»); газеты — «Спорт-экспресс», «Metro Санкт-Петербург» и радиостанция «Life Звук» (бывшая «Русская служба новостей»).
Структуры НМГ контролируют 29% АО «Первый канал». НМГ крупный игрок рынка платного ТВ, группа на территории России управляет телеканалоами Discovery, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, Fox и дру. Также владеет киностудией Art Pictures в партнерстве с Федором Бондарчуком. В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.
По собственным данным НМГ, выручка холдинга в 2019 г. достигла 64,9 млрд руб., размер прибыли не раскрывался.
Паскина хорошо известна на медиарынке. В 2008 г. она пришла из пивоваренной компании SUN InBev в холдинг «Профмедиа», где была сначала вице-президентом по правовым вопросам и корпоративному развитию, а потом исполнительным вице-президентом. В феврале 2013 г. она возглавила «Профмедиа» и управляла компанией до закрытия сделки по ее продаже холдингу «Газпром-медиа» в начале 2014 г. В конце 2014 г. она стала старшим вице-президентом Discovery Networks по Северо-Восточной Европе и гендиректором российского подразделения этой компании. После создания «Медиа альянса» стала его гендиректором. В марте 2016 г. Паскина была назначена на пост гендиректора НМГ.
Паскина родилась в Молдавии в 1980 г., выпускница юридического факультета Волгоградского государственного университета. Второе высшее образование получила в Волгоградском государственном техническом университете, специальность «экономика».