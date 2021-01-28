Гендиректор «Национальной медиа группы» покинет свой пост

Справка

Источник в НМГ говорит, что Паскина приходила в холдинг для создания стратегии и укрупнения бизнеса. За пять лет под ее руководством НМГ стала признанным лидером медиаиндустрии «с фокусом на рост и операционную эффективность», отмечает он. Выручка, по собственным данным компании, увеличилась в пять раз – с 14,4 млрд в 2015 г. до 68,9 млрд руб. в 2020 г., холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России, а общее количество активов выросло на порядок – с 4 до 39.



Крупнейший в России частный медиахолдинг НМГ создан в 2008 г. в результате объединения медиаактивов банка «Россия» Юрия Ковальчука, «Сургутнефтегаза», страховой группы «Согаз» и бизнесмена Алексея Мордашова. Среди ключевых активов медиахолдинга телеканалы — РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че»; мультимедийный информационный центр «Известия» (газета и телеканал «Известия», портал Iz.ru, новостные службы каналов РЕН и «Пятый»); газеты — «Спорт-экспресс», «Metro Санкт-Петербург» и радиостанция «Life Звук» (бывшая «Русская служба новостей»).



Структуры НМГ контролируют 29% АО «Первый канал». НМГ крупный игрок рынка платного ТВ, группа на территории России управляет телеканалоами Discovery, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, Fox и дру. Также владеет киностудией Art Pictures в партнерстве с Федором Бондарчуком. В 2020 году НМГ стала российским партнером сервиса Netflix.



По собственным данным НМГ, выручка холдинга в 2019 г. достигла 64,9​ млрд руб.,​ размер прибыли не раскрывался.