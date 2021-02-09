Новым худруком «Гоголь-центра» станет актер Алексей Агранович
Агранович является актером «Гоголь центра». Он исполняет роли в спектаклях «Маленькие трагедии» и «Обыкновенная история». Агранович стал наиболее известным благодаря главной роли в фильме режиссера Михаила Идова «Юморист». До прихода в «Гоголь-центр» Агранович работал на киностудии «Мосфильм» и занимался в театре-студии «Присутствие» п/р О. Ферштейна. С 1991 по 1994 гг. учился во ВГИКе на актерском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна. Он также является главным режиссером церемоний открытия и закрытия Московского Кинофестиваля, а также церемонии награждения премии «Золотой орел», говорится на сайте «Гоголь-центра».
Сегодня, 9 февраля, Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра». Он руководил им с момента его основания в 2012 г. В начале февраля ТАСС со ссылкой на источник писал, что власти Москвы решили не продлевать с ним контракт.
Мещанский суд Москвы 26 июня 2020 года приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 800 тыс. руб. Режиссер был признан виновным в особо крупном мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры. Ущерб ведомству составил почти 129 млн руб. Серебренникова и других фигурантов дела суд обязал солидарно возместить эту сумму.