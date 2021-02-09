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Новым худруком «Гоголь-центра» станет актер Алексей Агранович

Ведомости

Новым руководителем «Гоголь-центра» станет актер Алексей Агранович. Об этом сообщает РБК со ссылкой на департамент культуры Москвы. Он вступит в должность 26 февраля — на следующий день после того, как действующий руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников покинет свою должность. 

Агранович является актером «Гоголь центра». Он исполняет роли в спектаклях «Маленькие трагедии» и «Обыкновенная история». Агранович стал наиболее известным благодаря главной роли в фильме режиссера Михаила Идова «Юморист». До прихода в «Гоголь-центр» Агранович ра­ботал на ки­нос­туди­и «Мос­фильм» и занимался в те­ат­ре-сту­дии «Присутствие» п/р О. Ферш­тей­на. С 1991 по 1994 гг. учил­ся во ВГИ­Ке на актерском кур­се Аль­бер­та Фи­лозо­ва и Ар­ме­на Джи­гар­ха­няна. Он также является главным ре­жис­сером це­ремо­ний отк­ры­тия и зак­ры­тия Мос­ковс­ко­го Ки­нофес­ти­валя, а так­же це­ремо­нии награждения пре­мии «Зо­лотой орел», говорится на сайте «Гоголь-центра».

Сегодня, 9 февраля, Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра». Он руководил им с момента его основания в 2012 г. В начале февраля ТАСС со ссылкой на источник писал, что власти Москвы решили не продлевать с ним контракт.

Мещанский суд Москвы 26 июня 2020 года приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 800 тыс. руб. Режиссер был признан виновным в особо крупном мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры. Ущерб ведомству составил почти 129 млн руб. Серебренникова и других фигурантов дела суд обязал солидарно возместить эту сумму.

Ранее по теме: Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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