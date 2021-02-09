Новым худруком «Гоголь-центра» станет актер Алексей Агранович

Агранович является актером «Гоголь центра». Он исполняет роли в спектаклях «Маленькие трагедии» и «Обыкновенная история». Агранович стал наиболее известным благодаря главной роли в фильме режиссера Михаила Идова «Юморист». До прихода в «Гоголь-центр» Агранович ра­ботал на ки­нос­туди­и «Мос­фильм» и занимался в те­ат­ре-сту­дии «Присутствие» п/р О. Ферш­тей­на. С 1991 по 1994 гг. учил­ся во ВГИ­Ке на актерском кур­се Аль­бер­та Фи­лозо­ва и Ар­ме­на Джи­гар­ха­няна. Он также является главным ре­жис­сером це­ремо­ний отк­ры­тия и зак­ры­тия Мос­ковс­ко­го Ки­нофес­ти­валя, а так­же це­ремо­нии награждения пре­мии «Зо­лотой орел», говорится на сайте «Гоголь-центра».