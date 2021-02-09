Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра»

«Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас», — написал Серебренников.