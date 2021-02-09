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Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра»

Ведомости

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников сообщил, что покидает пост в театре. На своей странице в Instagram он опубликовал уведомление департамента культуры Москвы, что его трудовой договор заканчивается 25 февраля. 

«Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас», — написал Серебренников. 

Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 г. В начале февраля ТАСС со ссылкой на источник писал, что власти Москвы решили не продлевать с ним контракт.

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 800 тыс. руб. Режиссер был признан виновным в особо крупном мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры. Ущерб ведомству составил почти 129 млн руб. Серебренникова и других фигурантов дела суд обязал солидарно возместить эту сумму.

Ранее по теме: Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных