Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра»
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников сообщил, что покидает пост в театре. На своей странице в Instagram он опубликовал уведомление департамента культуры Москвы, что его трудовой договор заканчивается 25 февраля.
«Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас», — написал Серебренников.
Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 г. В начале февраля ТАСС со ссылкой на источник писал, что власти Москвы решили не продлевать с ним контракт.
Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 800 тыс. руб. Режиссер был признан виновным в особо крупном мошенничестве при реализации театрального проекта «Платформа». Пострадавшей стороной по данному делу было признано Минкультуры. Ущерб ведомству составил почти 129 млн руб. Серебренникова и других фигурантов дела суд обязал солидарно возместить эту сумму.