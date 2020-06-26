Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условноРежиссер признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии», режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 3 годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Помимо Серебренникова суд также признал виновными в хищении 128 млн руб. при реализации театрального проекта «Платформа» генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и гендиректора организации Юрия Итина, они также получили условный срок. По мнению суда, они совершили мошенничество — «хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере», говорится в приговоре. Итину и Малобродскому суд запретил занимать должности в учреждениях культуры.
Действия сотрудницы Минкультуры Софья Апфельбаум суд переквалифицировал из мошенничества в халатность. Суд назначил Апфельбаум штраф, но освободил ее от уплаты за истечением срока давности.
Действия сотрудницы Минкультуры Софья Апфельбаум суд переквалифицировал из мошенничества в халатность. Суд назначил Апфельбаум штраф, но освободил ее от уплаты за истечением срока давности.
Приговор по делу «Седьмой студии»
Участники преступной группы предоставляли в Минкультуры отчеты, содержащие заведомо завышенные недостоверные сведения о стоимости мероприятий, говорится в приговоре. Апфельбаум была не осведомлена о преступном характере происходящего, считает судья Олеся Менделеева. «Апфельбаум совершила халатность, что повлекло причинение крупного ущерба... Она имела возможность исполнить свои обязанности, но отнеслась к ним небрежно», — огласила судья. Квалификацию преступной группы, по словам судьи, подтверждали устойчивый характер связи между фигурантами и длительный характер деятельности.
«Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищения», — заявил судья, оглашая приговор. Суд пришел к выводу, что именно режиссер для хищения выделенных Минкультуры средств принял решение о создании некоммерческой организации «Седьмая студия» по популяризации искусства, утвердил ее устав, сформировал правление и на постоянной основе выполнял организационно-распорядительные функции в НКО. Суд считает, что Серебренников дал указания Итину и Малобродскому перевести деньги со счета «Седьмой студии» на счет, подконтрольный организованной группе Валерия Синельникова (петербургский бизнесмен) для последующего обналичивания.
Вина режиссера и других фигурантов дела подтверждается показаниями бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, представителя Минкультуры и других свидетелей, уточняется в приговоре. Согласно показаниям Масляевой, которые зачитала судья, Итин просил ее «наладить обналичку, а Серебренников сказал, что его связи помогут избежать контроля». Масляева рассылала письма обо всех операциях на адреса Итина, Малобродского и Серебренникова, говорится в показаниях. Масляева признала, что только 90 млн руб. пошли на реализацию проекта «Платформа», еще 120 млн руб. были похищены. Она утверждала, что из этих денег присвоила себе 5 млн руб. «Серебренников, Итин и Малобродский создали целую систему обналичивания денежных средств, целью которой были хищения», — зачитала показания Масляевой судья.
Утверждения обвиняемых в своей невиновности суд нашел необоснованными: доводы направлены на уклонение от ответственности и объективно ничем не подтверждены. Защита смогла подтвердить лишь факт, что в рамках проекта «Платформа» проводились мероприятия, но стоимость их проведения установить невозможно.
В показаниях бухгалтеров «Седьмой студии» Ларисы Войкиной и Татьяны Жириковой, а также помощницы Масляевой — Элеоноры Филимоновой также говорится о нарушениях при ведении бухгалтерии НКО. В частности, Жирикова утверждала, что около 30% контрагентов «Седьмой студии» были компаниями-однодневками. Согласно ее показаниям, в организации были две кассы, около 60-70% средств обналичивались. Войкина, Жирикова и Филимонова проходят по делу свидетелями.
Синельников признался следствию, что обналичивал деньги для «Седьмой студии» и передавал их Масляевой, говорится в приговоре.
Судья сделала отвод экспертизе профессора ГИТИСа Видмантаса Силюнаса и замдиректора МХТ им. Чехова Марины Андрейкиной. Их экспертизу, сделанную на первом процессе по делу «Седьмой студии», отклонили как ненадлежащее доказательство из-за противоречивости. Также суд обратил внимание на то, что Андрейкина ранее высказывалась по теме «Седьмой студии» и была заинтересована в исходе дела.
Прокуратура требовала для Серебреников 6 лет колонии и 800 000 руб. штрафа, для Малобродский — 5 лет колонии и 300 000 руб. штрафа, для Итина — 4 года колонии и 200 000 руб. штрафа, для Апфельбаум — 4 года колонии и 200 000 руб. штрафа. Никто из них свою вину не признает. Масляева была единственной, кто признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Ее дело был выделено в отдельное производство. Еще один фигурант дела — бывший гендпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова объявлена в розыск.
У здания суда
Перед оглашением приговора у здания суда собрались десятки людей. Они встречали фигурнатов дела аплодисментами. Поддержать Серебренникова и других фигурантов дела также приехали кинокритик Антон Долин, писатель Дмитрий Быков, музыкальный исполнитель Oxxxymiron, актер Александр Молочников, вокалист группы «Звери» Роман Билык и другие артисты. Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей, а Малобродский — с рюкзаком. Возле здания суда дежурили полицейские.
К моменту начала оглашения приговора около суда число собравшихся увеличилось до нескольких сотен. К 12.50 мск полицейские перекрыли дорогу к зданию суда. Присутствовавшие во время оглашения приговора в 16.40 аплодировали условным срокам Серебернникову, Итину и Малобродскому.
У Мещанского сейчас перекрыли дорогу к зданию суда. До этого постоянно машины ездили на заправку.— Новая Газета (@novaya_gazeta) June 26, 2020
Автозаков пока не видно, полицейские в громкоговоритель просят освободить тротуар.
Видео: Дарья Козлова / "Новая газета" pic.twitter.com/EvOaqpQq1D
Дело «Седьмой студии»
Дело о хищении денег, которые Минкультуры выделило «Седьмой студии», было возбуждено в 2017 г. Фигурантам дела вменяют хищение бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 гг. на реализацию проекта «Платформа». Мещанский суд Москвы рассматривает дело с октября 2018 г. В сентябре 2019 г. суд вернул дело в прокуратуру из-за противоречий. Следствие настаивало, что руководство студии похитило средства, но экспертиза свидетельствовала о том, что «Седьмая студия» потратила на проекты больше, чем получила от Минкультуры.
Позже прокуратура оспорила решение в Мосгорсуде и добилась рассмотрение дела заново. Третья по счету экспертиза выявила хищения на 128 млн руб. Ранее адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова заявила, что экспертиза проигнорировала ряд мероприятий проекта и «проведена отвратительно». Ассоциация театральных критиков также упрекала авторов заключения в игнорировании профессионального анализа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в день оглашения приговора, что многие деятели культуры высказывают свое мнение о происходящем процессе. «Мы не можем высказывать свое мнение по судебным делам, мы не имеем на это право», — сказал он, отметив, что эти мнения учитываются Кремлем. Песков также сказал, что в Кремле «не чувствуют общественного напряжения» вокруг этого дела. При этом он призвал Минкультуры тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование выделяемых государством средств.