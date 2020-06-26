Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно

Вина режиссера и других фигурантов дела подтверждается показаниями бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, представителя Минкультуры и других свидетелей, уточняется в приговоре. Согласно показаниям Масляевой, которые зачитала судья, Итин просил ее «наладить обналичку, а Серебренников сказал, что его связи помогут избежать контроля». Масляева рассылала письма обо всех операциях на адреса Итина, Малобродского и Серебренникова, говорится в показаниях. Масляева признала, что только 90 млн руб. пошли на реализацию проекта «Платформа», еще 120 млн руб. были похищены. Она утверждала, что из этих денег присвоила себе 5 млн руб. «Серебренников, Итин и Малобродский создали целую систему обналичивания денежных средств, целью которой были хищения», — зачитала показания Масляевой судья.