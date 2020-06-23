Обвинение требует для Серебренникова реального лишения свободы

Ранее, по данным обвинения, эти люди публично выражали поддержку фигурантам дела. В итоге судья Олеся Менделеева привлекла к участию в экспертизе доцента кафедры искусствознания Театрального училища им. Щепкина Ольгу Королеву и заместителя исполнительного директора по финансовым, правовым и кадровым вопросам МХАТа Елену Баженову. Но теперь уже у защиты появились основания говорить о предвзятости экспертов: Королева не раз отрицательно высказывалась о Серебренникове, напомнила адвокат Апфельбаум Ксения Поверинова. Она назвала экспертизу «наветом»: там оказались не учтены 77 мероприятий, реализованных в рамках «Платформы». Адвокат Итина Юрий Лысенко обратил внимание на то, что определенный экспертом размер ущерба практически идентичен сумме средств, которые были обналичены в процессе работы над проектом, но нет никаких подтверждений того, что обналиченные средства не были использованы по назначению. Кроме того, эксперт Баженова, по оценке которой все мероприятия «Платформы» стоили 87 млн руб., в то время как Минкульт выделил на проект 216,5 млн, внесла в отчет заведомо ложные требования, настаивал Лысенко. В своих расчетах она использовала приказ Минкультуры № 3450 об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание госуслуг в сфере культуры, но эти нормативы начинали действовать только с 2018 г., а еще до этого приказ был признан недействующим и утратил силу.