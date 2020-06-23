Обвинение требует для Серебренникова реального лишения свободы

Обвинение требует для Серебренникова реального лишения свободыНо приговор режиссеру и его коллегам по «Седьмой студии» может оказаться условным, допускает эксперт
Гособвинение по делу «Седьмой студии» запросило 22 июня шесть лет лишения свободы и штраф в 800 000 руб. для режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Для генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского прокурор запросил пять лет колонии и штраф в 300 000 руб., а экс-сотруднице Минкультуры Софье Апфельбаум и гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину обвинение просит назначить по четыре года колонии и по 200 000 руб. штрафа. Также обвинение считает необходимым удовлетворить иск Минкультуры о возмещении обвиняемыми материального ущерба в 128 млн руб. (в ходе процесса сумма колебалась от 66,5 млн до 133 млн, в прениях прокурор Михаил Резниченко еще раз ее уточнил).
Дело «Седьмой студии» продолжается с 2017 г., фигурантам вменяется хищение бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 гг. на реализацию междисциплинарного проекта «Платформа». Мещанский суд рассматривает дело с октября 2018 г. В сентябре 2019 г. судья Ирина Аккуратова вернула дело в прокуратуру из-за противоречий, появившихся после новой экспертизы. Следствие настаивало, что руководство студии похитило средства, но экспертиза показала, что «Седьмая студия» потратила на проекты даже больше, чем получила от государства.
Однако прокуратура оспорила решение в Мосгорсуде и добилась того, что рассмотрение дела началось снова без дополнительного расследования. В рамках третьей экспертизы специалисты выявили хищения на сумму более 128 млн руб. Заключение этой экспертизы и показания бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой (она признала вину и пошла на сделку со следствием) и легли в основу обвинения. Прокурор Резниченко, выступая в суде, подчеркнул, что в ходе разбирательства это заключение полностью нашло подтверждение и в отношении каждого подсудимого должен быть вынесен обвинительный приговор.
Третья экспертиза была назначена в декабре 2019 г. по инициативе Резниченко, который сослался на то, что предыдущая проводилась с участием «предвзятых экспертов», а именно профессора ГИТИСа Видмантаса Силюнаса и замдиректора МХТ им. Чехова Марины Андрейкиной.
Ранее, по данным обвинения, эти люди публично выражали поддержку фигурантам дела. В итоге судья Олеся Менделеева привлекла к участию в экспертизе доцента кафедры искусствознания Театрального училища им. Щепкина Ольгу Королеву и заместителя исполнительного директора по финансовым, правовым и кадровым вопросам МХАТа Елену Баженову. Но теперь уже у защиты появились основания говорить о предвзятости экспертов: Королева не раз отрицательно высказывалась о Серебренникове, напомнила адвокат Апфельбаум Ксения Поверинова. Она назвала экспертизу «наветом»: там оказались не учтены 77 мероприятий, реализованных в рамках «Платформы». Адвокат Итина Юрий Лысенко обратил внимание на то, что определенный экспертом размер ущерба практически идентичен сумме средств, которые были обналичены в процессе работы над проектом, но нет никаких подтверждений того, что обналиченные средства не были использованы по назначению. Кроме того, эксперт Баженова, по оценке которой все мероприятия «Платформы» стоили 87 млн руб., в то время как Минкульт выделил на проект 216,5 млн, внесла в отчет заведомо ложные требования, настаивал Лысенко. В своих расчетах она использовала приказ Минкультуры № 3450 об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание госуслуг в сфере культуры, но эти нормативы начинали действовать только с 2018 г., а еще до этого приказ был признан недействующим и утратил силу.
«Единственное, что заслуживает внимания, – это утверждение, что проект «Платформа» не нуждался в государственной поддержке и деньги на него были получены обманным путем, – заявила Апфельбаум. – Это будет приговор всему современному искусству, если суд согласится, что в 2011 г. с современным искусством все было в порядке и никакая «Платформа» была не нужна».
Накануне стало известно, что более 3700 деятелей культуры подписали открытое письмо к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой отозвать иск ведомства к Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Его авторы отмечают «грубейшие нарушения со стороны следствия – подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения, которые один за одним отказывались в суде от своих показаний на стадии следствия, ссылаясь на запугивание и шантаж», и нисколько не сомневаются в «абсолютной невиновности» своих коллег.
Если абстрагироваться от абсурдности обвинения, то требование прокуратуры выглядит необычно мягким при фактических обстоятельствах обвинения, отмечает адвокат Алексей Мельников. Верхняя граница санкции по ч. 4 ст. 159 УК, которую инкриминируют Серебренникову, – 10 лет лишения свободы, при этом гособвинение доказывает, что совершено тяжкое преступление и нанесен огромный ущерб государству, напоминает адвокат: «По моему опыту, подобная мягкость проявляется, только когда сама прокуратура понимает, что обвинение шито белыми нитками. Нужно понимать, что серьезной самостоятельности по такому громкому делу быть не может ни со стороны обвинения, ни, к сожалению, со стороны суда. Но, как говорится, есть нюансы. Есть некая степень усмотрения, возможность, не нарушая строй, выразить свое отношение. Чтобы потом прийти домой и сказать семье и самому себе – я сделал все, что мог». Мельников не исключает, что аналогично в этом сомнительном деле может повести себя и суд. «Я очень сомневаюсь в оправдательном приговоре, но вот условный срок вполне возможен, – рассуждает адвокат. – В сегодняшней ситуации обвинительный приговор с реальным наказанием режиссеру с международной известностью очень негативно воспримет общество, и не только российское. Думаю, власти такой мученик не нужен».
Одним из последствий реанимации дела «Седьмой студии» может стать мобилизация критиков режима перед голосованием по Конституции 1 июля, а также их последующее разочарование и депрессия после объявления официальных итогов плебисцита, предупреждает политолог Михаил Виноградов.