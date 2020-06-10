Театральные критики выразили недоверие новой экспертизе по делу «Седьмой студии»

«Мы готовы утверждать (и представить доказательства), что «Платформа» оказала огромное влияние на весь российский театр», – пишут далее театральные критики. Искусствоведческая экспертиза, с их точки зрения, «должна быть оснащена библиографическими ссылками, анализом изученных данных». В экспертизе Галаховой «их нет, хотя ссылок на деятельность проекта «Платформа» можно найти великое множество, – указывает АТК. – Автором экспертизы заявляется, что опыт синтеза искусств на «Платформе» остался «непроанализированным», «не хватало искусствоведческой аналитики». На это мы можем предложить почти две сотни вышедших в разные годы рецензий и высказываний наших коллег, осуществлявших этот анализ. Они собраны и систематизированы в журнале «Театр» № 32 за 2017 г. Иными словами, в экспертизе допускается крайний субъективизм искусствоведческой оценки».