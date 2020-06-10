Театральные критики выразили недоверие новой экспертизе по делу «Седьмой студии»
Ассоциация театральных критиков (АТК), объединяющая 160 членов профессионального сообщества из разных городов России, направила открытое письмо в Мещанский суд Москвы, где 10 июня состоялось 47-е заседание по делу «Седьмой студии». В письме АТК выражает категорическое недоверие искусствоведческой экспертизе проекта «Платформа», сделанной Ольгой Королевой (Галаховой) по делу «Седьмой студии».
Эта экспертиза – уже третья в деле. Предыдущая комиссия, проводившая в 2019 г. комплексную финансово-экономическую и искусствоведческую оценку проекта «Платформа», не смогла установить, расходовалось ли финансирование организации нецелевым образом, но пришла к выводу, что проект режиссера Кирилла Серебренникова был «значимым культурным явлением». Именно этот вывод и призвана оспорить новая искусствоведческая экспертиза Галаховой.
«Нам кажется, что эта тенденциозная, однобокая экспертиза создана исключительно с целью негативно повлиять на мнение суда и дискредитировать инициаторов и организаторов проекта «Платформа», – говорится в письме АТК, подписанном 110 членами ассоциации.
«Мы готовы утверждать (и представить доказательства), что «Платформа» оказала огромное влияние на весь российский театр», – пишут далее театральные критики. Искусствоведческая экспертиза, с их точки зрения, «должна быть оснащена библиографическими ссылками, анализом изученных данных». В экспертизе Галаховой «их нет, хотя ссылок на деятельность проекта «Платформа» можно найти великое множество, – указывает АТК. – Автором экспертизы заявляется, что опыт синтеза искусств на «Платформе» остался «непроанализированным», «не хватало искусствоведческой аналитики». На это мы можем предложить почти две сотни вышедших в разные годы рецензий и высказываний наших коллег, осуществлявших этот анализ. Они собраны и систематизированы в журнале «Театр» № 32 за 2017 г. Иными словами, в экспертизе допускается крайний субъективизм искусствоведческой оценки».
К письму АТК приложены цитаты из множества критических исследований, которые составляют оппозицию взгляду Галаховой. Кроме того, приводятся положительные статьи самой Галаховой, где она обнаруживает в проектах «Платформы» «новое качество синтеза». «Именно означенного синтеза спустя много лет ей отчего-то не хватило как автору экспертизы. Остается лишь гадать, в чем причина такого необычайного двоемыслия», – замечается в письме АТК.
В завершении открытого письма критики заявляют: «Мы не хотели бы, чтобы повторялись печальные страницы российской истории, в которых театральный критик выступал как орудие репрессивного подавления художественного процесса. Это в свое время нанесло непоправимый вред развитию российского искусства и самой репутации института театральной аналитики».
По делу «Седьмой студии», длящемуся с весны 2017 г., проходят основатель студии, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. Они обвиняются в хищении 133 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» в 2011–2014 гг. на реализацию меджисциплинарного проекта «Платформа». Вину не признал никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.