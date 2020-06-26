Вынесенный Кириллу Серебренникову приговор удивил экспертов

Вынесенный Кириллу Серебренникову приговор удивил экспертовНаказание явно не адекватно преступлению, если оно вообще было, отмечают они
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в хищении из бюджета 129 млн руб. в составе организованной преступной группы и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 000 руб. Условные сроки получили и два других фигуранта этого дела: три года и штраф в 200 000 руб. судья Олеся Менелеева назначила гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, два года и 300 000 руб. штрафа — продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому. Также суд удовлетворил иск Министерства культуры к ним о взыскании причинённого ущерба на сумму 128,9 млн руб.
Бывший директор департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, которую следствие считало соучастницей хищения, признана виновной лишь в халатности и приговорена к штрафу в 100 000 руб., но суд освободил от его уплаты из-за истечения давности. Суд также запретил Малобродскому и Итину занимать должности в учреждениях культуры. До уплаты по иску Минкультуры 128,9 млн руб. сохраняется арест, наложенный на имущество осуждённых.
По мнению суда, вина подсудимых полностью доказана. «В судебном заседании установлено, что Серебреников, Итин, а впоследствии Малобородский, заранее объединившись, в организованную группу под руководством Серебренникова, распределив преступные роли, разработав сложный механизм преступления, предполагающий многоэтапный план подготовки, а также последовательный и системный характер преступных действий, который был рассчитан на длительный период времени с 2011 по 2014 гг, находясь в г. Москве, корыстно, заинтересовано, используя каждый раз свое служебное положение, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, а именно — государственных денежных средств», читала судья Менделеева. Заранее разработанный злоумышленниками план предусматривал направление и согласование с Минкультуры заведомо недостоверного списка планируемых мероприятий, содержавшего завышенные данные об их стоимости, перечисление части полученных средств на счета предпринимателей, их обналичивание и присвоение.
Вина режиссера и других фигурантов дела подтверждается показаниями бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, представителя Минкультуры и других свидетелей, говорится в приговоре. Согласно показаниям Масляевой, которые зачитала судья, Итин просил ее «наладить обналичку, а Серебренников сказал, что его связи помогут избежать контроля». Масляева сообщила, что только 90 млн руб. пошли на реализацию проекта «Платформа», еще 120 млн руб. были похищены. Показания свидетелей обвинения последовательны, непротиворечивы и дополняют друг друга, сообщила судья. Также она назвала обоснованными выводы третьей по счету экспертизы, по данным которой расходы на проект «Платформа» были завышены в 2,5 раза. Экспертные заключения полностью соответствуют закону, квалификация экспертов сомнения у суда не вызывает.
Доводы же обвиняемых суд нашел необоснованными: они направлены на уклонение от ответственности и объективно ничем не подтверждены, заявила судья. Защита смогла подтвердить лишь факт, что в рамках проекта «Платформа» проводились мероприятия, но стоимость их проведения установить невозможно.
Прокуратура требовала для обвиняемых от четырех до шести лет лишения свободы. Объявленные условные сроки были встречены с ликованием: обвиняемые после оглашения обнимались с родственниками, собравшиеся на выходе из суда встретили их аплодисментами.
Защита, тем не менее, будет обжаловать приговор Серебренникову, сказал его адвокат Дмитрий Харитонов: «Условный срок ‒ это тоже срок, приемлем только оправдательный приговор». Адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова назвала приговор Мещанского суда «компромиссным решением».
Эксперты отмечают отсутствие логики в решении суда. «Приговор написан под реальный срок, это очевидно, но итоговая команда дана иная, — делает вывод начальник юридического департамента «Руси сидящей» Алексей Федяров. Переписывать весь не было или времени, или желания, или того и другого. Потому пара абзацев мотивировочной части, и брюки превращаются в элегантные шорты». По его мнению, обычный человек по такому обвинению обязательно уехал бы в колонию.
Обращает на себя внимание тот факт, что мягкий и условный приговор вынесен при непризнании вины подсудимыми, согласен адвокат Алексей Мельников. В таких случаях почти всегда срок лишения свободы назначается ближе к верхней границе санкции, и он редко бывает условным. Особенно уникально это при указании, что подсудимый Серебренников осуществлял общее руководство и координацию всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений. Впрочем, предупреждает эксперт, нельзя исключать и вероятность различных сюрпризов в случае вероятного обжалования приговора прокуратурой, для которой такое решение — явная пощёчина. «На самом же деле проблема заключается в том, что если было совершено тяжкое преступление, то «трёшечка» условно — это неправильное наказание. А если не было, то тогда за что наказали? Такое, перефразируя Булгаков, «правосудие второго сорта», заключает Мельников.
Когда суд хочет, но не может вынести оправдательный приговор, он выносит вот такой квази-оправдательный условный приговор, согласен Константин Добрынин из «Pen & Paper». Хотя этот приговор не был бы и условным без блестящей работы защиты, добавляет он — коллегам-адвокатам надо аплодировать стоя, так же, как и всем не молчавшим. Однако глобальная проблема — в том, что рассмотрение гражданско-правовых отношений через призму уголовного права стало правилом и обыденностью. Обычаи делового оборота, существовавшие десятилетиями (оставим за скобками, правильны ли они были или нет), неожиданно вошли в противоречие то ли с действующим законодательством, то ли с изменившейся вместе с ним «генеральной линией» — практикой правоприменения, констатирует Добрынин.