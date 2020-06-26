Вынесенный Кириллу Серебренникову приговор удивил экспертов

Обращает на себя внимание тот факт, что мягкий и условный приговор вынесен при непризнании вины подсудимыми, согласен адвокат Алексей Мельников. В таких случаях почти всегда срок лишения свободы назначается ближе к верхней границе санкции, и он редко бывает условным. Особенно уникально это при указании, что подсудимый Серебренников осуществлял общее руководство и координацию всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений. Впрочем, предупреждает эксперт, нельзя исключать и вероятность различных сюрпризов в случае вероятного обжалования приговора прокуратурой, для которой такое решение — явная пощёчина. «На самом же деле проблема заключается в том, что если было совершено тяжкое преступление, то «трёшечка» условно — это неправильное наказание. А если не было, то тогда за что наказали? Такое, перефразируя Булгаков, «правосудие второго сорта», заключает Мельников.