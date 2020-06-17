Сообщество экспертов со следователями

Согласно закону, как уголовному, так и гражданскому, доказательства не имеют заранее установленной силы, т. е., по сути, равны и должны быть оценены судьями согласно их внутреннему убеждению. Однако на деле оказывается, что судьи априори доверяют одним доказательствам больше, чем другим. Проведя в 2014 г. опрос судей, рассматривающих уголовные дела, мы узнали об их предпочтениях в источниках сведений о фактах. Оказалось, что чаще всего опрошенные называют заключение эксперта (77% опрошенных), чуть меньше (70%) опираются на показания свидетелей и 58% – на показания потерпевшего. Таким образом, именно экспертиза является de facto основным доказательством в суде в уголовном процессе.