Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист «Оскара»
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм», говорится на сайте Американской киноакадемии. Всего в списке 15 фильмов. Окончательный список номинантов будет объявлен 15 марта. Объявление победителей «Оскара» пройдет 25 апреля.
Помимо картины Кончаловского, в шорт-лист попали фильмы из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии и Туниса. Кроме того, картина «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского вошла в короткий список претендентов в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».
В черно-белом фильме рассказывается о жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс.
В фильме Кончаловского рассказывается о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в посвященном «новочеркасскому расстрелу» фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.
В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.