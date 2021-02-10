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Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист «Оскара»

Ведомости

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм», говорится на сайте Американской киноакадемии. Всего в списке 15 фильмов. Окончательный список номинантов будет объявлен 15 марта. Объявление победителей «Оскара» пройдет 25 апреля.

Помимо картины Кончаловского, в шорт-лист попали фильмы из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии и Туниса. Кроме того, картина «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского вошла в короткий список претендентов в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм».

В черно-белом фильме рассказывается о жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Исполнительным продюсером картины выступил актер Хоакин Феникс.

В фильме Кончаловского рассказывается о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в посвященном «новочеркасскому расстрелу» фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.

В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных