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«Радио Свобода» оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и его гендиректора оштрафовали на 11 млн руб. за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Всего за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 166 протоколов.

«Мировой суд рассмотрел 40 дел, в ходе рассмотрения он вынес решение о назначении наказания в виде штрафа, общая сумма составила 11 млн руб.», — рассказали в пресс-службе суда.

27 января мировой суд в Москве вынес организации очередной штраф — 1,1 млн руб. Причиной тоже стало отсутствие маркировки материалов. 2 февраля суд оштрафовал принадлежащие компании «Радио Свобода» информационные сайты «Idel.Реалии», «телеканал Настоящее Время», «Сибирь. Реалии» (внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) на 2 млн руб. по четырем административным протоколам за отсутствие маркировки информации. 5 февраля компания обжаловала это решение. На сайте «Радио Свобода» отмечали, что общая сумма штрафов к тому моменту составила 7,15 млн руб.

Поправка в российское законодательство, согласно которой СМИ могут быть причислены к иноагентам, была принята в конце 2017 г. 28 декабря 2020 г. Минюст впервые включил в реестр средств массовой информации — иностранных агентов физических лиц.

Ранее по теме: Суд оштрафовал проекты «Радио Свобода» и их гендиректора на 2,2 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных