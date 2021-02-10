«Радио Свобода» оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

27 января мировой суд в Москве вынес организации очередной штраф — 1,1 млн руб. Причиной тоже стало отсутствие маркировки материалов. 2 февраля суд оштрафовал принадлежащие компании «Радио Свобода» информационные сайты «Idel.Реалии», «телеканал Настоящее Время», «Сибирь. Реалии» (внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) на 2 млн руб. по четырем административным протоколам за отсутствие маркировки информации. 5 февраля компания обжаловала это решение. На сайте «Радио Свобода» отмечали, что общая сумма штрафов к тому моменту составила 7,15 млн руб.