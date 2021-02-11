Звезда «Игры престолов» сыграет в пилоте нового сериала Кантемира Балагова
Российский режиссер Кантемир Балагов снимет британскую актрису Беллу Рэмси, прославившуюся благодаря роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», в пилотном эпизоде новой многосерийной ленты по мотивам игры The Last of Us, сообщил The Hollywood Reporter.
Действие игры разворачивается в США через 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. В центре сюжета — девочка Элли, которая якобы имеет иммунитет к вирусу и необходима ученым для разработки вакцины, и контрабандист Джоэла, чья задача — тайно вывезти подростка из карантинной зоны.
В сериале 17-летняя Рэмси сыграет Элли. Ее партнером станет Педро Паскаль, который также известен по «Игре престолов» ролью Оберина Мартелла.
Производством сериала займется студия Sony Pictures Television. Также в проекте поучаствуют студия-разработчик игры Naughty Dog, киностудия PlayStation Productions, Word Games и Mighty Mint.
Сценаристом и креативным продюсером сериала станет Крэйг Мэйзин. Он ранее написал сценарий к ленте «Чернобыль» для HBO. Совместно с ним над сценарием будет работать Нил Дракманн, который является одним из создателей The Last of Us.
О работе над пилотом нового сериала Балагов сообщил в январе. Тогда он написал на своей странице в Instagram, что является поклонником игры The Last of Us. Однако актерский состав картины известен не был.
29-летний режиссер Кантемир Балагов снял пять фильмов. Мировую известность ему принесла военная драма «Дылда» о жизни двух молодых женщин, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Картина получила несколько номинаций на Каннском кинофестивале и стала лауреатом в категориях «Особый взгляд Каннского кинофестиваля — лучший режиссер» и «Приз ФИПРЕССИ — особый взгляд».