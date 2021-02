Звезда «Игры престолов» сыграет в пилоте нового сериала Кантемира Балагова

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет британскую актрису Беллу Рэмси, прославившуюся благодаря роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», в пилотном эпизоде новой многосерийной ленты по мотивам игры The Last of Us, сообщил The Hollywood Reporter.