Кантемир Балагов снимет пилотный выпуск сериала HBO по игре The Last of Us
Российский режиссер Кантемир Балагов станет режиссером пилотного выпуска сериала HBO по мотивам видеоигры The Last of Us, выяснил The Hollywood Reporter.
Приглашение Балагова на роль режиссера является свидетельством того, что HBO стремится к «серьезному драматическому тону адаптации», отмечает издание. Над проектом совместно работают Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint и Naughty Dog.
«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!», — написал сам Балагов в Instagram.
Действие сериала развернется через 20 лет после уничтожения современной цивилизации, в центре сюжета – отношения между ставшим контрабандистом в новом мире Джоэлом и подростком Элли, которая может стать ключом к победе над глобальной пандемией.
Ранее Фильм «Дылда» Балагова получил премию FIPRESCI на международном кинофестивале в Палм-Спрингс (США) как «Лучший фильм на иностранном языке».
«Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм вышел в прокат в конце июня. Он получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г. Кроме этого, картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм».
Балагов родился в 1991 г. в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова. Во время учебы он снял несколько игровых и документальных фильмов, некоторые его короткометражки показали на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Среди работ режиссера фильмы «Андрюха» (2013), «Молодой еще» (2013), «Первый я» (2014) и другие.