Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил премию FIPRESCI
Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова получил премию FIPRESCI на международном кинофестивале в Палм-Спрингс (США) как «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает пресс-служба «Нон-стоп продакшн», занимавшаяся производством фильма.
Кинофестиваль в Палм-Спрингс является одним из крупнейших в США. Он проводится ежегодно с 1989 г. по инициативе американского певца, актера и продюсера Сонни Боно. В 2017 г. Балагов уже получал премию FIPRESCI за свою дебютную картину «Теснота».
«Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм вышел в прокат в конце июня. Он получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г. Кроме этого, картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.
Балагов родился в 1991 г. в Нальчике. Окончил Кабардино-Балкарский университет по курсу творческой мастерской Александра Сокурова. Во время учебы он снял несколько игровых и документальных фильмов, некоторые его короткометражки показали на международном кинофестивале в Локарно (Швейцария). Среди работ режиссера фильмы «Андрюха» (2013), «Молодой еще» (2013), «Первый я» (2014) и другие.