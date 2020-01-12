Фильм «Дылда» Кантемира Балагова получил премию FIPRESCI

«Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм вышел в прокат в конце июня. Он получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г. Кроме этого, картина вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.