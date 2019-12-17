Фильм «Дылда» Кантемира Балагова вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм», сообщается на сайте Американской киноакадемии. На номинацию в этой категории также претендует южнокорейский фильм – обладатель «Золотой пальмовой ветви» «Паразиты».
Кроме того, мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» попал в короткий список претендентов на номинацию в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». В шорт-лист категории «Лучший документальный фильм» включен международный проект «Акварель», снятый российским режиссером Виктором Косаковским.
Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм вышел в прокат в конце июня. Он получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г.