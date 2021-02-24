Путин подписал закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете

Законом вводятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Нарушение прав россиян повлечет административный штраф: для граждан в размере от 50 до 100 тыс. руб., на должностных лиц — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб., на юридических лиц — от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.