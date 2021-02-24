Путин подписал закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом вводятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Нарушение прав россиян повлечет административный штраф: для граждан в размере от 50 до 100 тыс. руб., на должностных лиц — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб., на юридических лиц — от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.
Повторное нарушение повлечёт еще один штраф: для граждан — от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юридических лиц — от 1,5 млн до 3 млн руб.
30 декабря Путин подписал закон, согласно которому генпрокурор по согласованию с МИДом сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, после этого последуют санкции. Законом предусматривается возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
К ресурсам, допускающим цензуру в отношении российских СМИ, в пояснительной записке к документу относят, в том числе, Twitter, Facebook и Youtube. «[С апреля 2020 г.] цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, "РИА Новости", 2Крым-24». Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации, поясняли авторы законопроекта.