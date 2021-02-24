Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Медиа

Путин подписал закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Законом вводятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Нарушение прав россиян повлечет административный штраф: для граждан в размере от 50 до 100 тыс. руб., на должностных лиц — от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб., на юридических лиц — от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.

Повторное нарушение повлечёт еще один штраф: для граждан — от 200 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб., для юридических лиц — от 1,5 млн до 3 млн руб.

30 декабря Путин подписал закон, согласно которому генпрокурор по согласованию с МИДом сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, после этого последуют санкции. Законом предусматривается возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов. 

К ресурсам, допускающим цензуру в отношении российских СМИ, в пояснительной записке к документу относят, в том числе, Twitter, Facebook и Youtube. «[С апреля 2020 г.] цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, "РИА Новости", 2Крым-24». Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации, поясняли авторы законопроекта.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных