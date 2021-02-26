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Инвестиционный фонд основателя Faberlic купит издание Sports.ru

Ведомости

Инвестиционный фонд основателя Faberlic Алексея Нечаева «Эскадра капитал» приобретет 100% издания Sports.ru, говорится в сообщении фонда, которое есть у «Ведомостей». В сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Международные проекты холдинга – Tribuna.com и Betting Insider – в сделку не входят, отмечается в сообщении.

В фонде указали, что «операционно в компании ничего не меняется, команда в полном составе продолжит работу». При этом основатели проекта  — Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров лишь в качестве наблюдателей. 

«Прямо сейчас сделка позволит Sports.ru более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции, производство оригинального видеоконтента, развитие проекта о здоровом образе жизни», — приводятся слова гендиректора Sports.ru Марка Тена в сообщении компании. 

При этом, по его словам, «амбиции не ограничиваются внутри спортивного рынка». «Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов – спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы, – любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества», – отметил Тен. 

Sports.ru – одно из крупнейших медиа о спорте в России и СНГ. Проект был основан в 1998 г. Месячная аудитория проекта превышает 20 млн человек, указано в сообщении. Помимо редакционного контента, проект также предлагает социальную платформу – блоги и комментарии болельщиков – а также базу данных спортивной статистики, YouTube-шоу и подкасты о спорте и здоровье.

Согласно данным «Спарк», сейчас ООО «Спортс ру» на 67,75% принадлежит футбольному агенту, главе консалтинговой компании ProSports Management Герману Ткаченко. Еще 23,8% у сооснователя Sports.ru Дмитрия Навоши, 8% — у другого сооснователя Дмитрия Степанова, 2% — у кипрской SVV Sports Segodnia Limited, еще 0,5% принадлежит журналисту Юрию Дудю.

Нечаев основал Faberlic в 1997 г. Компания занимается производством косметики, одежды, обуви и аксессуаров. Согласно данным «Спарк», выручка АО «Фаберлик» в 2019 г. составила 19,3 млрд руб. В 2020 г. Нечаев также основал политическую партию «Новые люди», которая планирует принять участие в выборах в Госдуму в 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных