Инвестиционный фонд основателя Faberlic купит издание Sports.ru

При этом, по его словам, «амбиции не ограничиваются внутри спортивного рынка». «Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов – спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы, – любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества», – отметил Тен.