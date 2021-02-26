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Умер главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Петров

Ведомости

Главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров умер в возрасте 61 года, говорится в сообщении на сайте организации

«Издательство «Молодая гвардия» с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров», — сообщили в издательстве.

Андрей Петров родился 22 марта 1959 г. в подмосковной Лобне, являлся выпускником исторического факультета Московского государственного педагогического института, работал учителем истории в одной из московских школ. Он начал сотрудничать с издательством внештатно, а в 1989 г. Петров вошел в редакцию историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ, через несколько лет стал заведующим редакцией серии «ЖЗЛ».

Главным редактором издательства он был назначен в 1996 г. В «Молодой гвардии» отметили, что при Петрове в серии «ЖЗЛ» вышло больше книг, чем за всю ее предыдущую столетнюю историю.

«Мы выражаем искренние соболезнования большой семье Андрея Витальевича, к которой, без сомнения, принадлежат не только его родные и близкие, но и сотрудники издательства, его авторы и партнеры», — добавили в издательстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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