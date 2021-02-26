Умер главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Петров

Андрей Петров родился 22 марта 1959 г. в подмосковной Лобне, являлся выпускником исторического факультета Московского государственного педагогического института, работал учителем истории в одной из московских школ. Он начал сотрудничать с издательством внештатно, а в 1989 г. Петров вошел в редакцию историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ, через несколько лет стал заведующим редакцией серии «ЖЗЛ».