Умер главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Петров
Главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров умер в возрасте 61 года, говорится в сообщении на сайте организации
«Издательство «Молодая гвардия» с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров», — сообщили в издательстве.
Андрей Петров родился 22 марта 1959 г. в подмосковной Лобне, являлся выпускником исторического факультета Московского государственного педагогического института, работал учителем истории в одной из московских школ. Он начал сотрудничать с издательством внештатно, а в 1989 г. Петров вошел в редакцию историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ, через несколько лет стал заведующим редакцией серии «ЖЗЛ».
Главным редактором издательства он был назначен в 1996 г. В «Молодой гвардии» отметили, что при Петрове в серии «ЖЗЛ» вышло больше книг, чем за всю ее предыдущую столетнюю историю.
«Мы выражаем искренние соболезнования большой семье Андрея Витальевича, к которой, без сомнения, принадлежат не только его родные и близкие, но и сотрудники издательства, его авторы и партнеры», — добавили в издательстве.