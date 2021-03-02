В Instagram появилась новая функция
Социальная сеть Instagram запустила функцию прямого эфира Live Rooms, в котором могут участвовать до четырех пользователей, говорится в блоге сети. Ранее вести прямой эфир вместе могли два пользователя.
«Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком в тандеме, но теперь мы позволяем вам «удвоить» вашу прямую трансляцию», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшие месяцы в Live Rooms могут появиться дополнительные функции, такие как управление модерацией и аудио.
Для запуска Live Rooms нужно провести пальцем по экрану влево и выбрать функцию Live camera. Затем добавить название и нажать на иконку комнаты, чтобы добавить гостей. В Instagram отметили, что люди, заблокированные у любого из участников Live Rooms, не смогут присоединиться к прямому эфиру.
Обновление поможет пользователям монетизировать свою деятельность. Зрители смогут покупать специальные значки для поддержки любимых авторов. Кроме того, можно будет проводить акции по сбору средств и прочее, рассказали в администрации соцсети. Новая функция вскоре будет доступна всем пользователям Instagram.