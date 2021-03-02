В Instagram появилась новая функция

«Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком в тандеме, но теперь мы позволяем вам «удвоить» вашу прямую трансляцию», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшие месяцы в Live Rooms могут появиться дополнительные функции, такие как управление модерацией и аудио.