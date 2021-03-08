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ГД разработает законодательные решения после блокировки публикаций СМИ в Facebook

Ведомости

Госдума займется разработкой законодательных решений после того, как Facebook заблокировал публикации ряда российских СМИ, в том числе и «Ведомостей», рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Этот вопрос станет приоритетным и на ближайших международных встречах, добавил Володин, обратив внимание на то, что с «беспределом глобальных IT-компаний» борются также в Италии, Австралии, Индии и других странах.

Накануне Facebook заблокировал доступ к публикациям ряда СМИ, включая «Ведомости», посвященным задержанию сторонников украинских националистов в Воронеже. Материал «Ведомостей» был написан на основе пресс-релиза ФСБ. Изложенную в тексте информацию фактчекеры украинского сайта Stopfake, которых Facebook привлек к проверке, посчитали ложной. Заблокированы также оказались публикации ТАСС, РБК и др.

Ранее по теме: Facebook заблокировал основанную на пресс-релизе ФСБ публикацию «Ведомостей»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных