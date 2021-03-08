ГД разработает законодательные решения после блокировки публикаций СМИ в Facebook
Госдума займется разработкой законодательных решений после того, как Facebook заблокировал публикации ряда российских СМИ, в том числе и «Ведомостей», рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.
Этот вопрос станет приоритетным и на ближайших международных встречах, добавил Володин, обратив внимание на то, что с «беспределом глобальных IT-компаний» борются также в Италии, Австралии, Индии и других странах.
Накануне Facebook заблокировал доступ к публикациям ряда СМИ, включая «Ведомости», посвященным задержанию сторонников украинских националистов в Воронеже. Материал «Ведомостей» был написан на основе пресс-релиза ФСБ. Изложенную в тексте информацию фактчекеры украинского сайта Stopfake, которых Facebook привлек к проверке, посчитали ложной. Заблокированы также оказались публикации ТАСС, РБК и др.