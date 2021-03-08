ГД разработает законодательные решения после блокировки публикаций СМИ в Facebook

«Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — приводит его слова пресс-служба Госдумы.